Društvo

VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE GRAĐANE! Novi tekući račun za plaćanje električne energije u Beogradu

V.N.

31. 10. 2026. u 08:34

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“ELEKTROPRIVREDA Srbije” obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ! Нови текући рачун за плаћање електричне енергије у Београду

Foto: D. Milovanović

Novi broj je 200-75409-96. Novi tekući račun je potrebno da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda.

Takođe, EPS obaveštava korisnike aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“ da plaćanje putem aplikacije neće biti dostupno u narednom periodu.

O ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni, navodi se u saopštenju EPS-a.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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