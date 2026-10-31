VAŽNA INFORMACIJA ZA SVE GRAĐANE! Novi tekući račun za plaćanje električne energije u Beogradu

“ELEKTROPRIVREDA Srbije” obaveštava domaćinstva i male kupce sa područja Beograda da je od oktobarskog računa promenjen broj tekućeg računa za uplatu.

Foto: D. Milovanović

Novi broj je 200-75409-96. Novi tekući račun je potrebno da koriste kupci na garantovanom snabdevanju sa područja Beograda i za izmirenje eventualnih dugovanja iz prethodnog perioda.

Takođe, EPS obaveštava korisnike aplikacije i portala „EPS Uvid u račun“ da plaćanje putem aplikacije neće biti dostupno u narednom periodu.

O ponovnom uspostavljanju ove usluge korisnici će biti blagovremeno obavešteni, navodi se u saopštenju EPS-a.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.