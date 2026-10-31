Favorit na kolenima! Veliko iznenađenje u Bazelu, njega niko nije očekivao u finalu!
Meč je rešen u dva seta.
Monegašanski teniser Valentan Vašero plasirao se u finale turnira u Bazelu, pošto je pobedio Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 2:0 (po setovima 7:6 (5), 6:3).
Trenutno 31. igrač svetske rang liste pažnju na sebe skrenuo je osvajanjem titule na mastersu u Šangaju, kada je šokirao sve poklonike "belog sporta".
Ovo će mu biti tek drugo ATP finale u karijeri i prilika da u kratkom vremenskom intervalu osvoji novu titulu.
Ujedno se Vašero revanširao Fricu za jedini izgubljeni meč protiv njega. Bilo je to prošle godine, a zanimljivo da se desilo baš u Bazelu. Tako da je "osveta" kompletirana.
Uvodni set je doneo veliku dramu. Rešen je tek posle taj-brejka, serijom Valentina od 4:0, dok je Fric totalni brodolom doživeo u drugom periodu.
Odlučujući brejk Monegašanin je napravio u osmom gemu, iako je pre toga spasio brejk loptu.
Za drugu titulu u karijeri, Valentin Vašero će se boriti protiv pobednika drugog polufinala, u kojem se sastaju Čeh Jirži Lehečka i Jan Lenard Štruf iz Nemačke.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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