KRAJ PONOSA RUSKE MORNARICE Zašto bojni brod „Petar Veliki” ide na groblje brodova: Dotrajao za modernizaciju? (VIDEO)

RUSIJA bi mogla da povuče iz upotrebe svoju nuklearnu krstaricu klase „Kirov“ – „Petar Veliki“, vodeći brod Severne flote – nakon što je posebna komisija preliminarno zaključila da je ekonomski neisplativo restaurirati ovaj ostareli ratni brod.

Foto: RIA Novosti archive, image #669522 / Grigory Sysoev / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vladimir Maljcev, predsednik „Sveruskog pokreta za podršku mornarici“, izneo je ovu procenu 30. oktobra, uz napomenu da konačna odluka još uvek nije doneta. „Komisija je već donela preliminarnu odluku – konačna još nije objavljena – a ona glasi da se krstarica ne može obnoviti. Brod je u određenoj meri dotrajao“, rekao je Maljcev. Uprkos toj proceni, on je ipak izneo stav da bi plovilo, ako je moguće, trebalo modernizovati, ističući da klasa „Kirov“ predstavlja jedan od najuspešnijih projekata ratnih brodova u istoriji.



Izuzetno dugotrajan proces modernizacije broda „Admiral Nahimov“ pokazao je koliko su veliki izazovi povezani sa obnavljanjem velikih ratnih brodova iz sovjetskog doba. Tehničke komplikacije dovele su do toga da radovi traju duže od decenije, a situaciju su dodatno otežale promene u zahtevima, poremećaji u lancima snabdevanja, nedostatak radne snage, kao i sama složenost rekonstrukcije jednog od najvećih i najsofisticiranijih površinskih borbenih brodova ikada izgrađenih. „Admiral Nahimov” je ponovo porinut 25. jula 2025. godine, a u avgustu iste godine prvi put nakon 28 godina isplovio je koristeći sopstveni pogon. Završna faza njegovih pomorskih ispitivanja započela je 1. juna 2026. godine, a sama ispitivanja su okončana u avgustu.„Petar Veliki” se od jeseni 2022. godine nalazi na vezu u Severomorsku. Planirana modernizacija ovog broda prvobitno je trebalo da počne nakon završetka radova na njegovom sestrinskom brodu, „Admiralu Nahimovu”, koji su bili predviđeni za 2018. godinu. Međutim, remont „Admirala Nahimova” potrajao je godinama duže od planiranog roka, što je onemogućilo brodogradilište „Sevmaš” u Severodvinsku da započne radove na „Petru Velikom”. Do trenutka kada se remont „Admirala Nahimova” bližio kraju, „Petar Veliki” je, prema dostupnim informacijama, već iscrpeo svoj projektovani radni vek. Ukoliko „Petar Veliki” bude povučen iz upotrebe, „Admiral Nahimov” će ostati jedini površinski ratni brod na nuklearni pogon na svetu. Preostala dva broda iste klase, „Admiral Ušakov” i „Admiral Lazarev”, ranije su povučena iz službe nakon što su, u postsovjetskom periodu, standardi održavanja značajno opali.

(militarywatchmagazine.com)

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