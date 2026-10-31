NE ŽELIM DA DUDIĆ MOLI NAVIJAČE! Javio se Lalatović: "Neka ga Srbija pamti po..."

Ako oni misle da me vređaju, onda neka me i vređaju, ističe trener Novog Pazara.

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Radnički 1923 ugostiće Novi Pazar u nedelju od 16 časova na stadionu „Čika Dača“, u utakmici 14. kola Superlige Srbije.

Uoči susreta, strateg Feđa Dudić je pozvao navijače kragujevačkog kluba, posebno Crvene đavole, da treneru Pazaraca Nenadu Lalatoviću pruže dostojanstven doček, uprkos ranijim nesuglasicama i verbalnim sukobima dvojice trenera.

Lalatović je u razgovoru za Kurir zahvalio kolegi na poruci, ali je istakao da nema potrebe da Dudić traži od navijača da ga poštede uvreda.

- Hvala Feđi Dudiću na lepim rečima. Ne vidim razloga da me vređaju navijači Radničkog 1923, posebno ne Crveni đavoli. Radio je to i Igor Duljaj, kada je bio trener Partizana i kada sam dolazio u Humsku - rekao je Lalatović za Kurir.

Trener Novog Pazara dodao je da ne želi da njegov kolega zbog njega apeluje na pristalice Radničkog, bez obzira na to kakav doček mu pripremaju u Kragujevcu.

- Ne želim da Feđa Dudić moli navijače Radničkog 1923 da me ne provociraju. Ako oni misle da me vređaju, onda neka me i vređaju. Ako osećaju da to treba da rade, onda neka i rade. Mislim da to nisam zaslužio, jer u Kragujevcu mnogo dobro znaju kako sam igrao za Radnički 1923 i kako sam spasio taj klub pre nekoliko godina od ispadanja iz Superlige.

On je na kraju još jednom zahvalio Dudiću, uz poruku da ne želi da apel njegovog kolege bude ono po čemu će ga javnost pamtiti, već rezultat.

- Neka Srbija Feđu Dudića pamti po dobrim rezultatima sa Radničkim 1923, a ne po tome da je molio navijače iz Kragujevca da me ne vređaju. Još jednom, hvala mu na lepim rečima - zaključio je trener Novog Pazara.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.