PESKOV OTKRIO: Pristup Brisela odnosima sa Rusijom čini dijalog sa EU nemogućim
IZJAVE Evropske unije o potrebi da se Rusiji nanese strateški poraz čine dijalog sa Briselom nemogućim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Sada vidimo dvojicu lidera (finskog predsednika Aleksandra Stuba i norveškog premijera Jonasa Gara Sterea) koji su odlučili da razgovaraju u svojstvu predstavnika svojih država, i vidimo da gotovo svi ostali, i, što je najvažnije, Brisel, nastavljaju da govore isključivo o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Sa takvim pristupom, sa njima je nemoguće voditi razgovor - ocenio je Peskov.
Prema njegovim rečima, Evropa bi trebalo da bude za pregovaračkim stolom kada je reč o rešavanju situacije u Ukrajini, ali s obzirom na njen trenutni pristup, takvo učešće bi bilo besmisleno.
- To je veoma složeno pitanje. S jedne strane, oni bi trebalo da budu za pregovaračkim stolom. Ali šta će oni tamo s obzirom na njihov trenutni pristup? To je besmisleno. Upravo zato oni sada nisu tamo - rekao je Peskov.
U utorak je predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao telefonom sa finskim liderom Aleksandrom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom. Razgovor je održan na inicijativu Helsinkija i Osla.
(Sputnjik)
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