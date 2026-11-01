IZJAVE Evropske unije o potrebi da se Rusiji nanese strateški poraz čine dijalog sa Briselom nemogućim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

- Sada vidimo dvojicu lidera (finskog predsednika Aleksandra Stuba i norveškog premijera Jonasa Gara Sterea) koji su odlučili da razgovaraju u svojstvu predstavnika svojih država, i vidimo da gotovo svi ostali, i, što je najvažnije, Brisel, nastavljaju da govore isključivo o nanošenju strateškog poraza Rusiji. Sa takvim pristupom, sa njima je nemoguće voditi razgovor - ocenio je Peskov.

Prema njegovim rečima, Evropa bi trebalo da bude za pregovaračkim stolom kada je reč o rešavanju situacije u Ukrajini, ali s obzirom na njen trenutni pristup, takvo učešće bi bilo besmisleno.

- To je veoma složeno pitanje. S jedne strane, oni bi trebalo da budu za pregovaračkim stolom. Ali šta će oni tamo s obzirom na njihov trenutni pristup? To je besmisleno. Upravo zato oni sada nisu tamo - rekao je Peskov.

U utorak je predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao telefonom sa finskim liderom Aleksandrom Stubom i norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom. Razgovor je održan na inicijativu Helsinkija i Osla.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.