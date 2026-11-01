POSADA višecevnog raketnog sistema „Tornado-S” uništila je skladište municije i logistički centar koji su pripadali ukrajinskim militantima u Harkovskoj oblasti.

MOD Rusije

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, istakle su se snage grupe „Sever”.

Prema navodima Ministarstva odbrane, neprijatelj se otkrio kada je vojnim vozilom prišao poljskim hangarima. Izviđačka letelica je potvrdila koordinate i prosledila ih posadi raketnog sistema. Nakon dobijanja zadatka, posada se brzo premestila na vatreni položaj. U roku od nekoliko minuta, sistem je usmeren ka cilju i dejstvovao je.

„Ovo borbeno vozilo je namenjeno za gađanje pojedinačnih i grupnih ciljeva u celoj dubini neprijateljskog borbenog poretka. Dejstvujemo po artiljerijskim jedinicama, pešadiji, lako oklopljenim vozilima, helikopterima na otvorenom prostoru, kao i po infrastrukturi”, objasnio je komandir posade, čiji je pozivni znak „Dolina”.

Koordinacija dejstava odvija se putem standardne opreme za vezu, uspostavljenih kanala za prenos podataka i zatvorenog sistema za razmenu informacija. To omogućava brzo donošenje odluka i izvršavanje zadataka koje postavlja komanda, čime se povećava efikasnost i osigurava stabilno funkcionisanje u svim uslovima. Veza je neprekidna, a kontrola nad jedinicama se održava 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

„Neprijatelj nas potcenjuje, a to je njihova glavna greška. Imamo veoma ozbiljne namere. Bila je jedna situacija kada smo dobili obaveštajne podatke da su militanti zauzeli kuću u jednom selu. Reagovali smo na to, a oni su, misleći da će se duže zadržati u tom području, zauzeli i susednu kuću. Ponovo su dobili koordinate, nakon čega smo uništili i tu drugu kuću. Sada nas neprijatelj shvata mnogo ozbiljnije”, napomenuo je „Dolina”.

Jedinice grupe snaga „Sever”, izvršavajući borbene zadatke u okviru specijalne vojne operacije u Harkovskoj oblasti, nastavljaju da sužavaju obruč i uništavaju neprijateljske formacije u tom regionu.

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