NOVI DETALJI NESREĆE KOD BUBANJ POTOKA: Poginuo vozač šlep-službe, delovi vozila rasuti na sve strane (FOTO)
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas kod petlje Bubanj Potok, na putu ka Beogradu, a u njoj je poginuo vozač šlep-službe.
Saobraćaj u ovom smeru je obustavljen.
Prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovalo više vozila, a sumnja se da je do tragedije došlo dok je vozač šlep-službe utovarao automobil na prikolicu.
U tom trenutku na njega je naletelo drugo vozilo, usled čega je vozač šlep-službe stradao na licu mesta.
Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a očekuju se dodatne informacije o okolnostima nesreće.
(Telegraf.rs)
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