Nesreće

NOVI DETALJI NESREĆE KOD BUBANJ POTOKA: Poginuo vozač šlep-službe, delovi vozila rasuti na sve strane (FOTO)

В.Н.

01. 11. 2026. u 11:10

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas kod petlje Bubanj Potok, na putu ka Beogradu, a u njoj je poginuo vozač šlep-službe.

НОВИ ДЕТАЉИ НЕСРЕЋЕ КОД БУБАЊ ПОТОКА: Погинуо возач шлеп-службе, делови возила расути на све стране (ФОТО)

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Saobraćaj u ovom smeru je obustavljen.

Prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovalo više vozila, a sumnja se da je do tragedije došlo dok je vozač šlep-službe utovarao automobil na prikolicu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U tom trenutku na njega je naletelo drugo vozilo, usled čega je vozač šlep-službe stradao na licu mesta.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen, a očekuju se dodatne informacije o okolnostima nesreće.

(Telegraf.rs)

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