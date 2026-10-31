Politika

"RATKO MLADIĆ SRPSKI HEROJ": Ovaj grafit su prekrečili simpatizeri Studentske liste (VIDEO)

В. Н.

31. 10. 2026. u 22:50

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U SRBIJI su simpatizeri Studentske liste organizovali krečenje nakon pobede Studentske liste na izborima održanim 25. oktobra.

РАТКО МЛАДИЋ СРПСКИ ХЕРОЈ: Овај графит су прекречили симпатизери Студентске листе (ВИДЕО)

Foto: printskrin Iks/Moral_nemoral

U svom zanosu prekrečili su i poruku "Ratko Mladić srpski heroj" jasno stavljajuči do znanja šta misle o njemu.

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