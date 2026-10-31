"RATKO MLADIĆ SRPSKI HEROJ": Ovaj grafit su prekrečili simpatizeri Studentske liste (VIDEO)
U SRBIJI su simpatizeri Studentske liste organizovali krečenje nakon pobede Studentske liste na izborima održanim 25. oktobra.
U svom zanosu prekrečili su i poruku "Ratko Mladić srpski heroj" jasno stavljajuči do znanja šta misle o njemu.
Preporučujemo
DRAMA U MOSKVI: SAD upozorile FSB na pripremu terorističkog napada
31. 10. 2026. u 16:29
"STRAHOVLADA, TIRANIJA I DIKTATURA" Ana Brnabić o konferenciji za novinare SL
31. 10. 2026. u 16:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)