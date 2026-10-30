TRAGIČNA SMRT U ROŽAJAMA: Majka ostavila bolesnog sina (6) i pobegla iz zemlje, podignuta optužnica
Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama podiglo je optužnicu protiv Z.A. iz tog grada, koja se sumnjiči da je u decembru prošle godine otišla iz države i ostavila šestogodišnjeg sina, koji je zbog teškog zapaljenja pluća preminuo.
- Iz optužnice proizilazi da je okrivljena, u decembru, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavila u teškom položaju šestogodišnjeg sina, koji nije bio u stanju da se sam o sebi stara, usled čega je kod njega nastupila smrt - navodi se u saopštenju ODT.
Dodaju da se osumnjičena nije starala o zdravlju sina, iako je dete imalo upalu pluća, niti ga je vodila na lekarske preglede, kako bi se dijagnostikovala bolest i sprovelo adekvatno lečenje.
- Osumnjičena je, 30. decembra prošle godine, u takvom stanju ostavila dete da boravi kod druge osobe. Nakon čega je otišla za inostranstvo, gde je boravila nekoliko dana, dok je dete, usled poremećaja disanja zbog teškog zapaljenja pluća, preminulo 4. januara ove godine - ističe se u saopštenju ODT.
(Blic)
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