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LESKOVČANI SA CRBENO-BELIMA: Rukometaši Dubočice u subotu će u osmom kolu ARKUS lige ugostiti Crvenu zvezdu

Slobodan Krstović

31. 10. 2026. u 07:10

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OSMA runda ARKUS Superlige za rukometaše počeće u subotu, a završiće se u ponedeljak. Sutra je derbi sredine tabele između Dubočice i Crvene zvezde. U nedelju šampion Partizan me bi trevalo da ima težak zadatak protiv Šamota, dok je u ponedeljak derbi između Vojvodine i Metaloplastike.

ЛЕСКОВЧАНИ СА ЦРБЕНО-БЕЛИМА: Рукометаши Дубочице у суботу ће у осмом колу АРКУС лиге угостити Црвену звезду

Foto: Depositphotos

OSMO kolo ARKUS Superlige za rukometaše, subota: Dubočica - Crvena zvezda (19.00), Dinamo - Železničar (17.00), Jugović - Lavovi (18.00). Nedelja: Partizan - Šamot (18.00). Ponedeljak: Vojvodina - Metaloplastika (18.00).

TABELA: Partizan 14, Metaloplastika 13, Vojvodina 12, Dinamo 10, C. zvezda 9, Dubočica 7, Lavovi 6, Radnički 5, Loznica 4, Šamot 3, Železničar jug 1, Jugović 0.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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