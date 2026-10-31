UGLJEŠA MRDIĆ: Ja nisam odustao pre godinu dana, neću ni sada, borba se nastavlja, nema predaje
NARODNI poslanik Uglješa Mrdić je pre godinu dana stupio u štrajk glađu sa zahtevom da Tužilaštvo radi svoj posao u okvuru Ustava i zakona.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
Danas je tačno godinu dana od kada sam, 31. oktobra 2025. godine, stupio u štrajk glađu ispred Doma Narodne skupštine. Jedanaest dana, zajedno sa pet ratnih veterana, ratnih heroja, gladovao sam sa samo jednim zahtevom: da Tužilaštvo radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom.
Godinu dana kasnije moram da kažem građanima Srbije istinu. Tužilaštvo ni danas nije uradilo ništa. Nebojša Bojović, bivši predsednik Skupštine akcionara „Infrastrukture železnice Srbije“, i Milutin Milošević, bivši izvršni direktor te kompanije, još uvek nisu saslušani. Njih Tužilaštvo kao da ne vidi jer su blokaderi!
Tužilaštvo ne vidi ni one koji su kao članovi Državne revizione komisije dali pozitivno mišljenje na projekat pruge Beograd–Subotica, u okviru kog je rekonstruisana i železnička stanica. Vladan Đokić je bio član te komisije. Vladan Kuzmanović, danas kandidat takozvane „Studentske liste“ za ministra građevinarstva, bio je član revizione komisije. Sanja Fric, takođe član revizione komisije, danas je poslanica sa te iste liste. Imali su pravo i zakonsku obavezu da od projektanta traže objašnjenja, izmene rešenja, dodatna ispitivanja, pa i novu nadstrešnicu ako je trebalo. Nisu uradili ništa. A danas bi da dele pravdu građanima i da vode ministarstva.
Pitam Tužilaštvo za organizovani kriminal: zašto ih štitite? Šta vas sprečava da ih pozovete i saslušate? Da li je razlog to što se nalaze na listi blokadera i obojene revolucije?
Neka svima bude jasno: dok Bojović, Milošević, Đokić, Kuzmanović i Fric ne budu saslušani, nikada se neće utvrditi prava istina o padu nadstrešnice. I dok ne budu optuženi za ono što su uradili i za ono što nisu uradili, a morali su, pravde neće biti. Porodice stradalih i građani Srbije zaslužuju istinu, a ne zataškavanje.
Ja nisam odustao pre godinu dana, neću ni sada. Borba se nastavlja. Nema predaje. Srbija mora da pobedi!
dr Uglješa Mrdić
Preporučujemo
KURTI O VLASTI STUDENTSKE LISTE: Nadam se da će biti pozitivnih promena
31. 10. 2026. u 20:18
KOMENTAR: Agresor
31. 10. 2026. u 18:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)