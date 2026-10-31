Politika

UGLJEŠA MRDIĆ: Ja nisam odustao pre godinu dana, neću ni sada, borba se nastavlja, nema predaje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 20:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NARODNI poslanik Uglješa Mrdić je pre godinu dana stupio u štrajk glađu sa zahtevom da Tužilaštvo radi svoj posao u okvuru Ustava i zakona.

УГЉЕША МРДИЋ: Ја нисам одустао пре годину дана, нећу ни сада, борба се наставља, нема предаје

Foto: Tanjug/Nenad Mihajlović

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Danas je tačno godinu dana od kada sam, 31. oktobra 2025. godine, stupio u štrajk glađu ispred Doma Narodne skupštine. Jedanaest dana, zajedno sa pet ratnih veterana, ratnih heroja, gladovao sam sa samo jednim zahtevom: da Tužilaštvo radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom.


Godinu dana kasnije moram da kažem građanima Srbije istinu. Tužilaštvo ni danas nije uradilo ništa. Nebojša Bojović, bivši predsednik Skupštine akcionara „Infrastrukture železnice Srbije“, i Milutin Milošević, bivši izvršni direktor te kompanije, još uvek nisu saslušani. Njih Tužilaštvo kao da ne vidi jer su blokaderi!

Tužilaštvo ne vidi ni one koji su kao članovi Državne revizione komisije dali pozitivno mišljenje na projekat pruge Beograd–Subotica, u okviru kog je rekonstruisana i železnička stanica. Vladan Đokić je bio član te komisije. Vladan Kuzmanović, danas kandidat takozvane „Studentske liste“ za ministra građevinarstva, bio je član revizione komisije. Sanja Fric, takođe član revizione komisije, danas je poslanica sa te iste liste. Imali su pravo i zakonsku obavezu da od projektanta traže objašnjenja, izmene rešenja, dodatna ispitivanja, pa i novu nadstrešnicu ako je trebalo. Nisu uradili ništa. A danas bi da dele pravdu građanima i da vode ministarstva.

Pitam Tužilaštvo za organizovani kriminal: zašto ih štitite? Šta vas sprečava da ih pozovete i saslušate? Da li je razlog to što se nalaze na listi blokadera i obojene revolucije?

Neka svima bude jasno: dok Bojović, Milošević, Đokić, Kuzmanović i Fric ne budu saslušani, nikada se neće utvrditi prava istina o padu nadstrešnice. I dok ne budu optuženi za ono što su uradili i za ono što nisu uradili, a morali su, pravde neće biti. Porodice stradalih i građani Srbije zaslužuju istinu, a ne zataškavanje.

Ja nisam odustao pre godinu dana, neću ni sada. Borba se nastavlja. Nema predaje. Srbija mora da pobedi!

dr Uglješa Mrdić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TUŽILAŠTVO O DŽAKOVIMA ISPRED GO ZEMUN: Nema krivičnog dela, u pitanju škartirana dokumentacija
Politika

0 2

TUŽILAŠTVO O DŽAKOVIMA ISPRED GO ZEMUN: Nema krivičnog dela, u pitanju škartirana dokumentacija

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su, nakon prijave građana da su 30. oktobra ispred Gradske opštine Zemun iznošeni i bacani džakovi sa uništenim službenim spisima, odmah preduzete sve neophodne istražne radnje i da za sada nisu utvrđeni osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

31. 10. 2026. u 19:07

KOMENTAR: Agresor
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Agresor

DA je napad najbolja odbrana, veruje i nemački kancelar Fridrih Merc koji ima jednocifrenu podršku svojih sunarodnika i skoro dve trećine birača željnih da ga pošalju u političku penziju, ali najavljuje ratni sukob, kao odgovor na tobožnje pretnje iz Rusije.

31. 10. 2026. u 18:58

Politika
Tenis
Fudbal
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari izlomio Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)