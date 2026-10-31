Politika

FELINGER: Pozivam da se ukloni spomenik Milici Rakić

В.Н.

31. 10. 2026. u 12:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ginter Felinger, albanski lobista, ponovo je pozvao na ukidanje spomenika maloj Milici Rakić u Beogradu.

ФЕЛИНГЕР: Позивам да се уклони споменик Милици Ракић

Foto: Printksrin

- Pozivam na uklanjane spomenika Milici Rakić - napisao je on na Iksu.

Podsetimo, Felinger je uoči izbora pozvao da se glasa za "Studentsku listu" i istakao da je to njihova nada da skinu srpsku vlast u Beogradu i da dođe građanska vlast.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari izlomio Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)