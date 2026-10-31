FELINGER: Pozivam da se ukloni spomenik Milici Rakić
Ginter Felinger, albanski lobista, ponovo je pozvao na ukidanje spomenika maloj Milici Rakić u Beogradu.
- Pozivam na uklanjane spomenika Milici Rakić - napisao je on na Iksu.
Podsetimo, Felinger je uoči izbora pozvao da se glasa za "Studentsku listu" i istakao da je to njihova nada da skinu srpsku vlast u Beogradu i da dođe građanska vlast.
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