UŽAS KOD OBRENOVCA: Lovočuvar ušao u pomoćni objekat i zatekao beživotno telo
TELO za sada neidentifikovanog muškarca pronađeno je u pomoćnom objektu jedne porodične kuće u okolini Obrenovca. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, jezivo otkriće dogodilo se u ranim jutarnjim satima kada je lokalni lovočuvar, obilazeći rejon, ušao u objekat i zatekao beživotno telo.
Kako prenosi Telegraf, čovek je istog trenutka pozvao policiju i Hitnu pomoć, a lekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.
Pripadnici policije su obezbedili i ogradili prostor oko objekta trakama.
Forenzičke ekipe obavile su uviđaj kako bi se prikupili svi tragovi i utvrdile tačne okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li na telu ima vidljivih tragova nasilja ili je reč o prirodnoj smrti, piše Telegaf.
O celom slučaju obavešteno je nadležno javno tužilaštvo, a dežurni tužilac je naložio da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i toksikoloških analiza, koje će dati precizan odgovor na pitanje kako i kada je nastupila smrt, kao i utvrdi tačan identitet preminulog.
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