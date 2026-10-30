Crna Gora

RUSIJA ODGOVORILA CRNOJ GORI: Stigla recipročna mera - sve se menja od 1. novembra

Blic

30. 10. 2026. u 23:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMBASADA Rusije u Crnoj Gori saopštila je da će državljani Crne Gore od 30. decembra 2026. godine morati da poseduju vizu za ulazak u Rusku Federaciju, nakon što Crna Gora od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane.

РУСИЈА ОДГОВОРИЛА ЦРНОЈ ГОРИ: Стигла реципрочна мера - све се мења од 1. новембра

Foto visitbudva.org

Iz ruske ambasade su naveli da nameravaju da se strogo pridržavaju odredbi Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Crne Gore o uslovima uzajamnih putovanja državljana dve države, potpisanog 24. septembra 2008. godine.

Kako su pojasnili, uzimajući u obzir datum zvaničnog obaveštenja Crne Gore o povlačenju iz sporazuma, period izuzeća od obaveza njegove primene ističe 30. decembra ove godine.

"Od ovog datuma državljani Crne Gore moći će da uđu u Rusku Federaciju sa vizama na svim vrstama pasoša, u skladu sa Federalnim zakonom br. 114-FZ 'O postupku izlaska iz Ruske Federacije i ulaska u Rusku Federaciju' od 15. avgusta 1996. godine", navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su dodali da se dodatne informacije o dobijanju vize mogu pronaći na njihovoj zvaničnoj internet stranici.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HRVATSKA USLOVLJAVA I UCENJUJE CRNU GORU: Odjeknula poruka iz Podgorice
Crna Gora

0 2

HRVATSKA USLOVLJAVA I UCENJUJE CRNU GORU: Odjeknula poruka iz Podgorice

DEMOKRATSKA narodna partija (DNP) Milana Kneževića je sa ozbiljnom zabrinutošću konstatovala da vladajuća većina ne samo što je uveliko započela sa ispunjavanjem ponižavajućih zahteva Hrvatske, već je, kako ističu protiv toga da se javno saopšti da Hrvatska uslovljava i ucenjuje Crnu Goru, što smatraju pokušajem zataškavanja ove činjenice.

30. 10. 2026. u 13:39

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad