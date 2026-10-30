RUSIJA ODGOVORILA CRNOJ GORI: Stigla recipročna mera - sve se menja od 1. novembra
AMBASADA Rusije u Crnoj Gori saopštila je da će državljani Crne Gore od 30. decembra 2026. godine morati da poseduju vizu za ulazak u Rusku Federaciju, nakon što Crna Gora od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane.
Iz ruske ambasade su naveli da nameravaju da se strogo pridržavaju odredbi Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Crne Gore o uslovima uzajamnih putovanja državljana dve države, potpisanog 24. septembra 2008. godine.
Kako su pojasnili, uzimajući u obzir datum zvaničnog obaveštenja Crne Gore o povlačenju iz sporazuma, period izuzeća od obaveza njegove primene ističe 30. decembra ove godine.
"Od ovog datuma državljani Crne Gore moći će da uđu u Rusku Federaciju sa vizama na svim vrstama pasoša, u skladu sa Federalnim zakonom br. 114-FZ 'O postupku izlaska iz Ruske Federacije i ulaska u Rusku Federaciju' od 15. avgusta 1996. godine", navodi se u saopštenju.
Iz Ambasade su dodali da se dodatne informacije o dobijanju vize mogu pronaći na njihovoj zvaničnoj internet stranici.
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