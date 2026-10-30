RUSIJA ODGOVORILA CRNOJ GORI: Stigla recipročna mera - sve se menja od 1. novembra

AMBASADA Rusije u Crnoj Gori saopštila je da će državljani Crne Gore od 30. decembra 2026. godine morati da poseduju vizu za ulazak u Rusku Federaciju, nakon što Crna Gora od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane.

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Iz ruske ambasade su naveli da nameravaju da se strogo pridržavaju odredbi Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Crne Gore o uslovima uzajamnih putovanja državljana dve države, potpisanog 24. septembra 2008. godine.

Kako su pojasnili, uzimajući u obzir datum zvaničnog obaveštenja Crne Gore o povlačenju iz sporazuma, period izuzeća od obaveza njegove primene ističe 30. decembra ove godine.

"Od ovog datuma državljani Crne Gore moći će da uđu u Rusku Federaciju sa vizama na svim vrstama pasoša, u skladu sa Federalnim zakonom br. 114-FZ 'O postupku izlaska iz Ruske Federacije i ulaska u Rusku Federaciju' od 15. avgusta 1996. godine", navodi se u saopštenju.

Iz Ambasade su dodali da se dodatne informacije o dobijanju vize mogu pronaći na njihovoj zvaničnoj internet stranici.

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