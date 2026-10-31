Politika

MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Boriću se dok dišem, i neću stati da se borim protiv najgorih u ovoj zemlji

В. Н.

31. 10. 2026. u 21:24

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je građanima Srbije da neće stati sa borbom za Srbiju.

МОЋНА ВУЧИЋЕВА ПОРУКА: Борићу се док дишем, и нећу стати да се борим против најгорих у овој земљи

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je na svom Instagram nalogu napisao i postavio video klip:

Boriću se dok dišem, i neću stati da se borim protiv najgorih u ovoj zemlji.

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