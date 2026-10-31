MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Boriću se dok dišem, i neću stati da se borim protiv najgorih u ovoj zemlji

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da su, nakon prijave građana da su 30. oktobra ispred Gradske opštine Zemun iznošeni i bacani džakovi sa uništenim službenim spisima, odmah preduzete sve neophodne istražne radnje i da za sada nisu utvrđeni osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.