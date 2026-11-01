"Istrenirao je um bolje od svih": Čuveni trener oduševljen Đokovićem, poslao mu snažnu poruku!
Novak Đoković ne odustaje od borbe za plasman na Završni masters u Torinu, uprkos eliminaciji u prvom kolu turnira u Bazelu. Srpski as od ponedeljka će pokušati da popravi utisak na Mastersu u Parizu, a ako neko zna kako da preokrene situaciju u završnici sezone, onda je to upravo on.
Đoković je tokom karijere bezbroj puta pokazao da mentalna snaga može da bude presudan faktor u tenisu. Njegova sposobnost da ostane pribran u najtežim trenucima, kontroliše emocije i pronađe rešenje kada se čini da je u bezizlaznoj situaciji izdvaja ga od velikog broja igrača.
Takvo mišljenje deli i čuveni teniski trener Rik Mejsi, koji je tokom karijere sarađivao sa brojnim vrhunskim igračima, uključujući i sestre Vilijams. On je uputio posebnu poruku srpskom teniseru, ističući da se njegova najveća prednost ne ogleda samo u onome što pokazuje na terenu.
- Moja poruka srpskom snajperu, čoveku od gume, GOAT-u veoma je jednostavna. Zaboravite ono što vidite na teniskom terenu. Ovaj momak je svakome najbolji primer mentalne snage i kontrole uma. On je bolje istrenirao svoj um od bilo koga ko je ikada igrao ovaj sport. Stvari koje se ne vide često prave razliku – poručio je Mejsi.
Američki stručnjak posebno je naglasio koliko je teško dostići vrhunski nivo mentalne pripremljenosti u tenisu, sportu u kojem pritisak često može da odluči pobednika.
- Veoma je teško ovladati psihološkom stranom tenisa, ali Novak je tome najbliži od svih igrača koje sam gledao. Naučio je da zaboravi ono što je prošlo i da se potpuno usredsredi na sledeći izazov. Upravo ta sposobnost ga izdvaja - rekao je Mejsi za „Tennis Papers“.
Đoković će tako u Parizu imati novu priliku da pokaže zbog čega ga mnogi smatraju jednim od mentalno najjačih sportista svih vremena. Iako je poraz u Bazelu bio neočekivan udarac, srpski as je tokom karijere mnogo puta dokazao da jedan loš rezultat ne mora da odredi nastavak njegovog puta.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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