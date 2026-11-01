"Istrenirao je um bolje od svih": Čuveni trener oduševljen Đokovićem, poslao mu snažnu poruku!

Novak Đoković ne odustaje od borbe za plasman na Završni masters u Torinu, uprkos eliminaciji u prvom kolu turnira u Bazelu. Srpski as od ponedeljka će pokušati da popravi utisak na Mastersu u Parizu, a ako neko zna kako da preokrene situaciju u završnici sezone, onda je to upravo on.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Đoković je tokom karijere bezbroj puta pokazao da mentalna snaga može da bude presudan faktor u tenisu. Njegova sposobnost da ostane pribran u najtežim trenucima, kontroliše emocije i pronađe rešenje kada se čini da je u bezizlaznoj situaciji izdvaja ga od velikog broja igrača.

Takvo mišljenje deli i čuveni teniski trener Rik Mejsi, koji je tokom karijere sarađivao sa brojnim vrhunskim igračima, uključujući i sestre Vilijams. On je uputio posebnu poruku srpskom teniseru, ističući da se njegova najveća prednost ne ogleda samo u onome što pokazuje na terenu.

- Moja poruka srpskom snajperu, čoveku od gume, GOAT-u veoma je jednostavna. Zaboravite ono što vidite na teniskom terenu. Ovaj momak je svakome najbolji primer mentalne snage i kontrole uma. On je bolje istrenirao svoj um od bilo koga ko je ikada igrao ovaj sport. Stvari koje se ne vide često prave razliku – poručio je Mejsi.

Američki stručnjak posebno je naglasio koliko je teško dostići vrhunski nivo mentalne pripremljenosti u tenisu, sportu u kojem pritisak često može da odluči pobednika.

- Veoma je teško ovladati psihološkom stranom tenisa, ali Novak je tome najbliži od svih igrača koje sam gledao. Naučio je da zaboravi ono što je prošlo i da se potpuno usredsredi na sledeći izazov. Upravo ta sposobnost ga izdvaja - rekao je Mejsi za „Tennis Papers“.

Đoković će tako u Parizu imati novu priliku da pokaže zbog čega ga mnogi smatraju jednim od mentalno najjačih sportista svih vremena. Iako je poraz u Bazelu bio neočekivan udarac, srpski as je tokom karijere mnogo puta dokazao da jedan loš rezultat ne mora da odredi nastavak njegovog puta.

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