Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Partizan - Zemun
Fudbaleri Partizana u 14. kolu Superlige Srbije dočekaće na svom stadionu poslednjeplasiranu ekipu Zemuna.
Crno-beli su u prethodnom kolu prekinuli loš niz, pošto su na gostovanju u Nišu savladali Radnički rezultatom 3:2.
Bila je to ujedno i prva utakmica Aleksandra Stanojevića po povratku na klupu Partizana, a iskusni stručnjak uspešno je započeo novi mandat.
Sa druge strane, Zemun je i pored promene trenera ranije tokom sezone dugo ostao na dnu tabele, ali je u prethodnom kolu konačno stigao do prve pobede. Zemun je na svom terenu savladao Mačvu rezultatom 1:0 i tako došao do šest bodova.
Partizan u ovaj duel ulazi kao veliki favorit, ali su crno-beli ove sezone pokazali da umeju da iznenade i svoje navijače.
Utakmicu Partizana i Zemuna možete pratiti u direktnom prenosu na kanalu TV Arena Sport Premium 2.
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