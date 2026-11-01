Fudbal

Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Partizan - Zemun

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 11. 2026. u 07:11

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Fudbaleri Partizana u 14. kolu Superlige Srbije dočekaće na svom stadionu poslednjeplasiranu ekipu Zemuna.

Ево где можете гледати ТВ пренос утакмице Партизан - Земун

FOTO: FK Partizan

Crno-beli su u prethodnom kolu prekinuli loš niz, pošto su na gostovanju u Nišu savladali Radnički rezultatom 3:2.

Bila je to ujedno i prva utakmica Aleksandra Stanojevića po povratku na klupu Partizana, a iskusni stručnjak uspešno je započeo novi mandat.

Sa druge strane, Zemun je i pored promene trenera ranije tokom sezone dugo ostao na dnu tabele, ali je u prethodnom kolu konačno stigao do prve pobede. Zemun je na svom terenu savladao Mačvu rezultatom 1:0 i tako došao do šest bodova.

Partizan u ovaj duel ulazi kao veliki favorit, ali su crno-beli ove sezone pokazali da umeju da iznenade i svoje navijače.

Utakmicu Partizana i Zemuna možete pratiti u direktnom prenosu na kanalu TV Arena Sport Premium 2.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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