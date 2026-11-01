DAN KOJI JE UZDRMAO SRBIJU: Šta je u pozadini zabrane rada Alta banke

IZVRŠNI odbor Narodne banke Srbije oduzeo je juče dozvolu za rad Alta banci a. d. Beograd, a svi građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica imaju pravo na isplatu osiguranog depozita do 50.000 evra.

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Tim povodom iz Narodne banke Srbije saopšteno je da će rešenjem suda za stečajnog upravnika Alta banke biti imenovana Agencija za osiguranje depozita.

- Izvršni odbor je konstatovao da su oduzimanju dozvole prethodile kontrolne aktivnosti koje su bile usmerene na to da banka poveća nivo likvidnosti. Utvrđeno je da se u prethodnom periodu finansijsko stanje banke znatno pogoršalo, te da postoji mogućnost dodatnog pogoršanja finansijskog stanja ili likvidnosti banke i da su ugroženi interesi deponenata banke - piše u saopštenju NBS.

Zaštita klijenata

Iz centralne banke su objasnili da je dozvola za rad Alta banci oduzeta kako bi se zaštitili interesi klijenata i očuvala stabilnost finansijskog sistema.

Iz centralne banke napominju da će Agencija za osiguranje depozita u roku od sedam radnih dana omogućiti isplate osiguranih iznosa i raspolaganja sredstvima deponentima u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.

- Istovremenim donošenjem rešenja o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka nad tom bankom, Narodna banka Srbije je upravljanje nad njom prenela na Agenciju za osiguranje depozita, a protiv banke, njenih akcionara i organa upravljanja, kao i drugih odgovornih lica pokrenuti su odgovarajući postupci. Na ovaj način obezbeđeno je da imovina ove banke ostane pod nadzorom i da se onemogući njeno rasipanje kako bi svi poverioci, a na prvom mestu fizička lica i privreda koji su deponenti banke, bili u mogućnosti da ponovo u što kraćem roku raspolažu svojim sredstvima - piše u saopštenju centralne banke.

BROJKE O ALTA BANCI

621 zaposleni radio je u Alta banci

66.481 klijenta imala je Alta banka

56.390 građana imalo je račune u Alta banci

10.091 račun imala su pravna lica u Alta banci

* Podaci zaključno s krajem 2025. godine

Prava i obaveze

Štediše koje imaju depozite u Alta banci, kako tvrde u NBS, biće blagovremeno, u što kraćem roku, obaveštene kod koje banke će moći da podignu svoje depozite do osiguranog iznosa od 50.000 evra, kao i o načinu prijave ostalih svojih potraživanja i o njihovoj isplati.

- Navedeni postupak ni na koji način ne oslobađa dužnike banke njihovih obaveza, pri čemu ova lica mogu očekivati jasne instrukcije o načinu izmirenja svojih obaveza prema banci nakon pokretanja stečajnog postupka. Ono što je ključno u ovom trenutku jeste da svi poverioci i klijenti banke razumeju da se ovim postupkom štite njihova prava, ali i da se time čuva finansijska stabilnost bankarskog sektora i finansijskog tržišta, što je sve preduslov za dalje redovno funkcionisanje naše celokupne ekonomije - ističe se u saopštenju NBS.

ALTA BANKA: PONOSNI SMO NA REZULTATE, ISPLATA DEPOZITA U PONEDELjAK

Alta banka ponosna na rezultate

Isplata depozita u ponedeljak

Alta banka se juče oglasila saopštenjem nakon što joj je NBS oduzela dozvolu za rad, obaveštavajući javnost da je pokrenut stečajni postupak.

- Obaveštavamo javnost da je, u skladu s važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad ALTA bankom a. d. Beograd - ističe se u saopštenju Alta banke, koje su preneli pojedini mediji.

Iz Alta banke dodaju da su "ponosni na rezultate koje su zajedno ostvarili, na odnose koje su gradili sa svojim klijentima i na doprinos koji su dali razvoju privrede i finansijskog tržišta".

- Sve nadležne institucije i stečajni organi preduzimaju neophodne korake u cilju zaštite interesa deponenata i poverilaca, kao i sprovođenja daljih zakonskih procedura u skladu s propisima Republike Srbije - saopštili su iz Alta banke.

U odgovoru na upit N1, Alta banka je navela da isplata osiguranih depozita počinje u ponedeljak, u skladu s procedurama i instrukcijama nadležnih institucija.

Nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci u Srbiji, oglasila se Alta banka a. d. Bitola, koja je na Fejsbuku objavila da je ta banka u Severnoj Makedoniji likvidna i da nastavlja s redovnim i nesmetanim poslovanjem.

AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA: ISPLATA DEPOZITA KREĆE ZA 7 DANA

Agencija za osiguranje depozita najavila je da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a. d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

- Pravo na isplatu osiguranih iznosa depozita imaju fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica. Osigurani iznos depozita je 50.000 evra po deponentu. Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa se vrši u dinarima, a za devizne u evrima, po srednjem kursu evra prema datoj valuti koji važi na dan pokretanja stečajnog postupka nad bankom - saopštila je ta agencija.

Dodaju i da će u roku od tri radna dana po donošenju rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom objaviti na svom sajtu i u sredstvima javnog informisanja poziv malim investitorima da podnesu zahtev za isplatu zaštićenih potraživanja, s naznačenim rokom za podnošenje zahteva.

Viceguverneri NBS traže istragu

Viceguverneri NBS zatražili su juče od nadležnog javnog tužilaštva da bez odlaganja ispita sve činjenice i okolnosti koje su dovele do odluke o oduzimanju dozvole za rad Alta banci u Srbiji, kao i eventualnu krivičnu odgovornost odgovornih lica u centralnoj banci.

- Viceguverneri NBS su sa stvarnim stanjem u Alta banci, koje je drastično odstupalo od izveštaja koje je ta banka dostavljala NBS, upoznati tek na hitnoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora koja je sazvana za petak, 30. oktobar, u večernjim časovima. Smatramo posebno značajnim da se utvrdi kad su i na kom nivou rukovođenja postojala saznanja o uočenim rizicima i nepravilnostima, na koji način su razmatrani nalazi, stručne procene i upozorenja zaposlenih nadležnih organizacionih jedinica, kao i da li su na osnovu raspoloživih informacija blagovremeno preduzete odgovarajuće mere iz zakonom utvrđene nadležnosti - navodi se u saopštenju koje su potpisala sva četiri viceguvernera NBS.

Viceguverneri Željko Jović, Ana Ivković, Dragana Stanić i Nikola Dragašević navode da je neophodno utvrditi da li su eventualni propusti u postupanju posledica činjenja ili nečinjenja odgovornih lica, koje bi moglo predstavljati krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

JTOK: ISTRAGA ODLIVA NOVCA IZ ALTA BANKE U INOSTRANSTVO

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je povodom objava u medijima i na društvenim mrežama, o odlivima sredstava s računa jedne banke prema inostranstvu, još 27. oktobra 2026. godine Narodnoj banci Srbije uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i podataka o svim izvršenim transakcijama prema inostranstvu u periodu od 27. septembra do dana dostavljanja izveštaja, saopštilo je JTOK.

Kako se navodi u saopštenju ovog tužilaštva, NBS mu je 30. oktobra 2026. godine dostavila podatke kojima raspolaže u kvartalnim izveštajima do 20. septembra 2026. godine, dok će izveštaj za traženi period, kako su naveli iz NBS, biti moguće dostaviti posle 4. novembra.



Udruženje banaka Srbije umiruje građane

Dodaje se i da je JTOK juče mejlom dostavljena krivična prijava Narodne banke Srbije protiv pravnog lica Alta banke a. d. Beograd i više odgovornih lica ove banke.- Od MUP RS, SBPOK, zahtevano je hitno postupanje i provera celokupnog poslovanja ove banke i svih okolnosti koje su dovele do oduzimanja dozvole za rad - piše u saopštenju JTOK.

Nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad Alta banci, oglasilo se i Udruženje banaka Srbije, s porukom građanima da finansijski sistem Srbije funkcioniše nesmetano.

- Odluka NBS da jednoj banci oduzme dozvolu za rad doneta je u okviru zakonom propisanih nadležnosti, s ciljem zaštite klijenata i očuvanja poverenja u finansijski sistem Republike Srbije. Reč je o pojedinačnom slučaju koji ne utiče na poslovanje ostalih banaka u Srbiji, koje svoje aktivnosti obavljaju redovno, stabilno i bez ikakvih ograničenja - saopštio je Upravni odbor UBS.

Iz tog udruženja ističu da građani mogu biti sigurni da finansijski sistem nastavlja da funkcioniše nesmetano, uz sve raspoložive mehanizme zaštite.

- U skladu s važećim propisima, sredstva klijenata osigurana su do iznosa od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti kroz sistem osiguranja depozita, dok su dodatne informacije o pravima deponenata i načinu ostvarivanja zaštite dostupne putem zvaničnih kanala NBS i Agencije za osiguranje depozita - piše u saopštenju UO UBS.

Sindikati "Sloga" traže zaštitu zaposlenih

Udruženi sindikati Srbije "Sloga" zatražili su juče da Narodna banka Srbije, Vlada Srbije i Ministarstvo finansija hitno zaštite plate zaposlenih i novac građana u Alta banci, kojoj je oduzeta dozvola za rad.

- Država mora da obezbedi da nijedan radnik, bez obzira na to preko koje banke prima platu, ne ostane bez svog zarađenog novca - poručila je, između ostalog, "Sloga" u saopštenju.

Oni su posebno tražili da NBS i Agencija za osiguranje depozita hitno utvrde šta je s novcem namenjenim za plate zaposlenih u kompanijama "IDEA", "Roda" i "Merkator", koje zapošljavaju više od 8.000 ljudi. Ove kompanije, navela je "Sloga", posluju u okviru Alta ritejla.

(Kurir)

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