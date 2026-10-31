Klasiker u punom sjaju: Dortmund zaustavio Bajern u 90. minutu, Zlatna lopta promašila penal (VIDEO)
Videli smo četiri gola u duelu Bajerna i Borusije.
Bajern i Borusija Dortmund odigrali su 2:2 u Minhenu u derbiju osmog kola Bundeslige, a domaći tim ostao je bez pobede u poslednjim trenucima utakmice.
Spektakularan Klasiker obeležili su brojni promašaji Harija Kejna, koji je asistirao za jedan gol, ali je uz promašen penal čak tri puta pogađao okvir gola.
Bavarci su prvi zapretili preko Majkla Olisea, koji je pogodio prečku, ali su tokom prvog poluvremena ostali i bez dva igrača zbog povreda. Saibari i Serž Gnabri morali su ranije da napuste teren.
Dortmund je u 34. minutu uspeo da zatrese mrežu preko Džoba Belingema, ali je pogodak poništen nakon VAR provere zbog prekršaja Čukvuemeke nad golmanom Urbigom.
Kazna je stigla četiri minuta kasnije. Konrad Lajmer je iz drugog pokušaja savladao Gregora Kobela i doneo Bajernu prednost pred odlazak na odmor.
Kejn je u 55. minutu imao priliku da udvostruči vođstvo domaćih, ali osvajač Zlatne lopte nije iskoristio jedanaesterac dosuđen nakon igranja rukom Nmeče.
Engleski napadač pogodio je prečku, a Dortmund je ubrzo kaznio promašaj. Seru Girasi je u 60. minutu postigao gol za 1:1.
Ipak, Bajern je ponovo stigao do prednosti šest minuta kasnije. Kejn je ovoga puta bio u ulozi asistenta, a Dajo Upamekano je njegovu loptu pretvorio u pogodak za 2:1.
Sveže krunisani osvajač Zlatne lopte nije imao sreće ni desetak minuta kasnije, kada je još jednom pogodio okvir gola, ovog puta stativu.
Domaći su bili nadomak pobede, ali je Fabio Silva u 90. minutu iskoristio priliku i postavio konačnih 2:2. Fudbaleri Bajerna protestovali su zbog navodnog prekršaja nad Aleksandrom Pavlovićem na početku akcije, ali je pogodak priznat.
Ovakav rasplet najviše je odgovarao Frajburgu, koji je prišao vodećem tandemu na samo bod zaostatka.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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