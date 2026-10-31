Za drugi ili treći pehar u karijeri! Ovo su finalisti turnira u Bazelu!

Potpuno neočekivani rasplet u polufinalima.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se u finale Bazela posle preokreta protiv Jana Lenarda Štrufa iz Nemačke rezultatom 2:1 (po setovima 3:6, 7:5, 6:4).

Meč je trajao više od dva sata igre, dok je Nemac zaustavljen posle fenomenalnih izdanja u Švajcarskoj.

Podsetimo, Štruf je u osmini finala izbacio Novaka Đokovića i priredio iznenađenje, a sada je bio nadomak još jedne senzacije.

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Međutim, Jan Lenard u desetom poenu drugog seta nije iskoristio brejk i set loptu. Kako to obično biva, kazna je stigla u narednom gemu, posle čega je Lehečka odveo meč u odlučujući treći set.

Ice-cold. Final bound 🧊 @jirilehecka fights back from the brink against Struff, completing a dramatic 3-6, 7-5, 6-4 comeback to reach his ninth tour-level final! #SwissIndoorsBasel https://t.co/Ou21wNYpny — ATP Tour (@atptour) October 31, 2026

Ujedno, Čeh je stekao i psihološku prednost, napravio odmah brejk, a onda rutinski je sačuvao, priveo ovaj duel kraju i zasluženo slavio.

Rival u finalu, u nedelju, biće mu Monagašanin Valentan Vašero, koji je eliminisao Amerikanca Tejlora Frica sa ubedljivih 2:0.

Lehečka će pokušati da stigne do treće titule u karijeri, dok je posle osvojenog Šangaja, ovo prilika da Vašero podigne drugi pehar na ATP turnirima.

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