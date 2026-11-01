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HAOS U NEMAČKOJ: Neredi na ulicama - demonstranti pale i lome, policija primenjuje silu i nad ženama (VIDEO)

В.Н.

01. 11. 2026. u 01:19

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PROTESTI generacije Z, održani danas u oko 30 gradova širom Nemačke, prerasli su u više incidenata i sukoba sa snagama bezbednosti, a prema procenama policije na ulicama je bilo više od 100.000 ljudi.

ХАОС У НЕМАЧКОЈ: Нереди на улицама - демонстранти пале и ломе, полиција примењује силу и над женама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Demonstranti su pravili nerede, a policija je reagovala i primenjivala silu. 

Najozbiljniji sukobi zabeleženi su u Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu, Kelnu i Štutgartu, gde su pojedini demonstranti bacali flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju, palili barikade i izazivali nerede, prenosi Bild.

U Berlinu je policija više puta intervenisala, upotrebljavajući biber-sprej i privodeći učesnike nereda.

Demonstranti su palili pirotehnička sredstva, bacali petarde na policajce i formirali ljudske lance kako bi sprečili policijske intervencije.  Policija je proglasila skup završenim i pozvala okupljene da napuste područje.

U Frankfurtu je protest, na kojem je učestvovalo oko 8.000 ljudi, protekao mirno, ali je kasnije došlo do sukoba.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Hesen procenilo je da je oko 100 osoba učestvovalo u nasilju, bacajući flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju.  Prijavljeno je da je više policajaca povređeno.

U Hamburgu je iza glavne železničke stanice odjeknula snažna eksplozija petarde, a zabeleženo je i bacanje pirotehničkih sredstava na policijske službenike.  U Kelnu je policija zaustavila i opkolila oko 500 osoba za koje se sumnja da su sklone nasilju, a protiv njih su sprovedene provere identiteta.

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