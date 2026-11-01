HAOS U NEMAČKOJ: Neredi na ulicama - demonstranti pale i lome, policija primenjuje silu i nad ženama (VIDEO)

PROTESTI generacije Z, održani danas u oko 30 gradova širom Nemačke, prerasli su u više incidenata i sukoba sa snagama bezbednosti, a prema procenama policije na ulicama je bilo više od 100.000 ljudi.

Foto: Printskrin

Demonstranti su pravili nerede, a policija je reagovala i primenjivala silu.

Today Hamburg, #Germany #31octobre https://t.co/4oOROCUUSK — Anonymous Message (@An0nymousAsia) October 31, 2026

Najozbiljniji sukobi zabeleženi su u Berlinu, Frankfurtu, Hamburgu, Kelnu i Štutgartu, gde su pojedini demonstranti bacali flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju, palili barikade i izazivali nerede, prenosi Bild.

U Berlinu je policija više puta intervenisala, upotrebljavajući biber-sprej i privodeći učesnike nereda.

Demonstranti su palili pirotehnička sredstva, bacali petarde na policajce i formirali ljudske lance kako bi sprečili policijske intervencije. Policija je proglasila skup završenim i pozvala okupljene da napuste područje.

U Frankfurtu je protest, na kojem je učestvovalo oko 8.000 ljudi, protekao mirno, ali je kasnije došlo do sukoba.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Hesen procenilo je da je oko 100 osoba učestvovalo u nasilju, bacajući flaše, kamenice i pirotehnička sredstva na policiju. Prijavljeno je da je više policajaca povređeno.

U Hamburgu je iza glavne železničke stanice odjeknula snažna eksplozija petarde, a zabeleženo je i bacanje pirotehničkih sredstava na policijske službenike. U Kelnu je policija zaustavila i opkolila oko 500 osoba za koje se sumnja da su sklone nasilju, a protiv njih su sprovedene provere identiteta.

Berlin sokakları savaş alanına döndü…! #Germany #Halloween2026 #Frankfurt #Berlin #Hamburg #Sondurum https://t.co/EAin3KmmRp — @X_HABER100 (@X_HABER100) October 31, 2026

🇩🇪 🚨 BREAKING: Riot police chase youths through Cologne city centre, Germany Groups hurled bottles and firecrackers at officers late tonight after the "Gen Z regelt" protests; police made several arrests as youths scatter and regroup. #Cologne #Germany https://t.co/W79TmOE4Lv — Notif News (@NotifNews1) October 31, 2026

Europa bajo fuego ! Arde Berlin esta noche #Germany https://t.co/hiqSlrFoWB — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 31, 2026

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.