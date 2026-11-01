Fudbal

"Ferenc Puškaš" ide u njegove ruke?! Majstorija kakva se ne viđa svaki dan (VIDEO)

Filip Milošević

01. 11. 2026. u 09:20

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Bivši fudbaler Sevilje Lukas Okampos istakao je kandidaturu za nagradu "Ferenc Puškaš" za najlepši gol sezone majstorijom koju je izveo prethodne noći u meksičkom prvenstvu.

Ференц Пушкаш иде у његове руке?! Мајсторија каква се не виђа сваки дан (ВИДЕО)

Foto: Prtintskrin/X/AllFutbolMX

Na meču između Montereja i Tihuane Okampos je izveo spektakularne "makazice" i zadivio mnoge ljubitelje fudbala širom sveta.

Argentinac je dočekao centaršut sa desne strane i udarcem "makazicama" sa oko 15 metara pogodio rašlje i izazvao delirijum na tribinama.

Taj pogodak u 57. minutu je bio za 3:2, ali je rezultat na semaforu na kraju ipak pokazivao 3:3 te je meč završen bez pobednika.

Međutim pogodak bivšeg fudbalera Sevilje i Marseja obišao je ubrzo planetu i sa razlogom se smatra jednim od najlepših u 2026. godini.

Evo kako je Okampos zatresao mrežu rivala:

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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