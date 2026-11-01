"Ferenc Puškaš" ide u njegove ruke?! Majstorija kakva se ne viđa svaki dan (VIDEO)
Bivši fudbaler Sevilje Lukas Okampos istakao je kandidaturu za nagradu "Ferenc Puškaš" za najlepši gol sezone majstorijom koju je izveo prethodne noći u meksičkom prvenstvu.
Na meču između Montereja i Tihuane Okampos je izveo spektakularne "makazice" i zadivio mnoge ljubitelje fudbala širom sveta.
Argentinac je dočekao centaršut sa desne strane i udarcem "makazicama" sa oko 15 metara pogodio rašlje i izazvao delirijum na tribinama.
Taj pogodak u 57. minutu je bio za 3:2, ali je rezultat na semaforu na kraju ipak pokazivao 3:3 te je meč završen bez pobednika.
Međutim pogodak bivšeg fudbalera Sevilje i Marseja obišao je ubrzo planetu i sa razlogom se smatra jednim od najlepših u 2026. godini.
Evo kako je Okampos zatresao mrežu rivala:
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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