"Ferenc Puškaš" ide u njegove ruke?! Majstorija kakva se ne viđa svaki dan (VIDEO)

Bivši fudbaler Sevilje Lukas Okampos istakao je kandidaturu za nagradu "Ferenc Puškaš" za najlepši gol sezone majstorijom koju je izveo prethodne noći u meksičkom prvenstvu.

Foto: Prtintskrin/X/AllFutbolMX

Na meču između Montereja i Tihuane Okampos je izveo spektakularne "makazice" i zadivio mnoge ljubitelje fudbala širom sveta.

Argentinac je dočekao centaršut sa desne strane i udarcem "makazicama" sa oko 15 metara pogodio rašlje i izazvao delirijum na tribinama.

Taj pogodak u 57. minutu je bio za 3:2, ali je rezultat na semaforu na kraju ipak pokazivao 3:3 te je meč završen bez pobednika.

Međutim pogodak bivšeg fudbalera Sevilje i Marseja obišao je ubrzo planetu i sa razlogom se smatra jednim od najlepših u 2026. godini.

Evo kako je Okampos zatresao mrežu rivala:

🚨🤯 WHAT AN UNBELIEVABLE BICYCLE-KICK GOLAZO FROM MONTERREY’S LUCAS OCAMPOS. PUSKAS-WORTHY GOAL IN LIGA MX. 🚀🔥 https://t.co/GP1El7lMQL — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 1, 2026

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