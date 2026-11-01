UZVRATNE MERE ZA PODGORICU: Minsk vizni režim primenjuje od danas, Moskva i Peking to će činiti od poslednjeg dana decembra

NA odluku Vlade Crne Gore o uvođenju viznog režima kojom se od danas, 1. novembra, uvode obavezne vize za državljane Rusije, Belorusije, Turske, Kine i Saudijske Arabije, radi usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije, stigli su odgovori iz ruske ambasade u Podgorici i vlasti u Minsku, koji najavljuju recipročne mere. Vize za Rusiju biće potrebne od 30. decembra, a za Belorusiju od danas.

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Povodom početka primene novog viznog režima Crne Gore za državljane Narodne Republike Kine, Ruske Federacije, Turske, Kraljevine Saudijske Arabije i Belorusije, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je dobilo zvaničnu notu Ambasade Republike Belorusije, kojom se Crna Gora obaveštava da će, počev od 1. novembra državljanima biti potrebna viza za ulazak u državu. Prema zvaničnim informacijama Ambasade Kine u Podgorici, državljanima Crne Gore omogućeno je putovanje bez obaveze pribavljanja vize do 31. decembra ove godine.

Odluka o uvođenju viza doneta je u cilju ispunjavanja evropskih obaveza i merila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 24 (pravda, sloboda i bezbednost). Međutim, s druge strane, ove mere mogu postati i te kako osetljive za Crnu Goru, zbog njenog turizma, koji snažno zavisi od stranih gostiju. U avgustu stranci su ostvarili više od 91 odsto svih noćenja u kolektivnom smeštaju, prema podacima Uprave za statistiku Monstat. U tim procentima prednjačke ruski turisti.

Odnosi gotovo "na nuli" AmbAsAdor rusije u Crnoj Gori Aleksandar Lukašik izjavio je ranije kako odluka crnogorskog rukovodstva da od 1. novembra uvede vize predstavlja još jednu potvrdu nastavka kursa ka prekidu veza sa rusijom, koje se ionako "približavaju nuli". Kako je naglasio, ovakav kurs obrazlaže nastojanjem da se solidariše sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. - Prema procenama nevladinih organizacija, više od po- lovine građana Crne Gore podržava integracije u EU. Isto- vremeno, nije tajna da većina Crnogoraca ne odobrava dalje urušavanje odnosa sa rusijom kao cenu budućeg članstva - napomenuo je Lukašik.

Crna Gora je godinama bila jedna od retkih evropskih turističkih destinacija u koju su ruski državljani mogli da putuju bez vize, a nakon rusko-ukrajinskog sukoba 2022. u zemlju se doselio i značajan broj njih. Zbog odluke Vlade u Podgorici, zvanična Moskva je najavila recipročne mere.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da nakon što Crna Gora uvede vize ruskim državljanima, i građanima Crne Gore biće potrebne vize za putovanje u Rusiju. Moskva tvrdi da će ta odluka smanjiti broj ruskih turista i negativno uticati na crnogorsku privredu i investicije.

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