GLAVNI TUŽILAC BEOGRADSKOG VJT: Kričku i Sekuloviću određeno zadržavanje

NAČELNIKU Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, potvrdio je za Insajder glavni tužilac beogradskog VJT-a Nenad Stefanović.

foto: VJT Beograd

Kako saznaje Tanjug, oni su uhapšeni u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak", kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

U slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mesta u vreme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije telo ubijenog i prikrije druge tragove.

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao i još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tela.