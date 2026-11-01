Politika

GLAVNI TUŽILAC BEOGRADSKOG VJT: Kričku i Sekuloviću određeno zadržavanje

V.N.

01. 11. 2026. u 10:44 >> 10:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAČELNIKU Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati, potvrdio je za Insajder glavni tužilac beogradskog VJT-a Nenad Stefanović.

ГЛАВНИ ТУЖИЛАЦ БЕОГРАДСКОГ ВЈТ: Кричку и Секуловићу одређено задржавање

foto: VJT Beograd

Kako saznaje Tanjug, oni su uhapšeni u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak", kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

U slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mesta u vreme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije telo ubijenog i prikrije druge tragove.

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao i još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tela.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?