UHAPŠEN NAČELNIK UKP MARKO KRIČAK: Po nalogu VJT u Beogradu priveden i Boško Sekulović

POLICIJA je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, saznaje Tanjug.

Foto: Profimedija/Alamy/KSCHiLI

Kričak je na funkciji načelnika UKP proveo nešto više od godinu dana, a pre toga je bio načelnik Jedinice za zaštitu lica i objekata.

Lisice stavljene i Bošku Sekuloviću

Pored načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Kako saznaje Tanjug, oni su uhapšeni u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak", kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

U slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mesta u vreme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije telo ubijenog i prikrije druge tragove.

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao i još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tela.

Među njima su njegova dva prijatelja i dvojica konobara iz restorana. Očekuje se oglašavanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje treba da otkrije precizne detalje današnjeg hapšenja Krička i Sekulovića.

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