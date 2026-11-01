FLAŠE I BICKLE BACALI NA POLICIJU: Nemačka na nogama zbog protesta, u ovom gradu je noćas bilo najdramatičnije (FOTO/VIDEO)

NAKON uglavnom mirnih demonstracija mladih ljudi u Nemačkoj, na koje je pozvala grupa "Generacija Z rešava" (Gen Z regelt), u brojnim većim gradovima tokom protekle noći je izbilo nasilje, došlo je do pljačke i bacani su Molotovljevi kokteli na policajce, a uhapšeno je više od 200 osoba, saopštila je danas nemačka policija.

Foto: Tanjug/Andreas Arnold/dpa via AP

Situacija na protestima je protekle noći u kasnim satima eskalirala u Frankfurtu, gde je bilo upada u prodavnice i krađe stvari i gde je policija uhapsila oko 30 osoba, i u Kelnu gde su na pripadnike policije demonstranti bacali flaše, i gde je privedeno pet osoba, prenosi Špigel.

Portparol policije je saopštio da je u Frankfurtu od demonstranata zaplenjeno i dva komada oružja.

U Kelnu su policajci napadnuti na katedralnom trgu u blizini glavne železničke stanice, na njih su bacane flaše i bicikli a jedna osoba je povređena.

Šef policije Kelna Johanes Hermans rekao je da je policija od maskiranih učesnika protesta u tom gradu konfiskovala Molotovljeve koktele i čekiće za hitne slučajeve od maskiranih osoba.

- Svrha zbog koje su nosili ove predmete je očigledna - rekao je Hermans.

Osim u Frankfurtu i Kelnu, do nasilja na protestima došlo je i u Berlinu, gde su na policajce i novinare bacane petarde, pirotehnička sredstva, pa čak i jaja, gde su takođe bile prisutne i pristalice propalestinskog pokreta, sa palestinskim zastavama.

Portparol policije u Berlinu je rekao da je tokom protesta uhapšeno 56 osoba, kao i da je povređeno skoro 30 policajaca.

U Hamburgu je, prema policijskim podacima, oko 6.700 ljudi učestvovalo na protestima a ljudi obučeni u crno, od kojih su neki imali maske, zapalili su barijere. Policajci su rasterali gomilu i upotrebili su biber sprej, vatra je ugašena vodenim topom, a uhapšeno je oko 120 izgrednika.

Na mirne demonstracije u 34 nemačka grada pozvala je inicijativa "Generacija Z rešava", koja se, prema sopstvenim saopštenjima, distancirala od nasilja.

Protesti su organizovani uz zahteve za veće finansiranje škola, podršku za zavisnost i psihoterapiju, mere za borbu protiv rastućih troškova života, socijalnu pravdu i veću zaštitu klime.

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