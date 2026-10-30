Crna Gora

"VEČNA SLAVA GENERALU RATKU" Dajković na saslušanju u policiji, došao sa bistom Mladića (VIDEO)

JM

30. 10. 2026. u 15:31

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PREDSEDNIK Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković danas se odazvao pozivu podgoričke policije po nalogu Višeg državnog tužilaštva, u vezi sa više prijava podnetih zbog njegovog prisustva sahrani generala Ratka Mladića kao i javnim izjavama koje je dao tim povodom, navodi se u saopštenju Slobodne Crne Gore.

ВЕЧНА СЛАВА ГЕНЕРАЛУ РАТКУ Дајковић на саслушању у полицији, дошао са бистом Младића (ВИДЕО)

Foto: Printscreen /x/ Vladislav Dajković

Dajković je nakon saslušanja rekao da nema nameru da se izvinjava zbog svojih ličnih i političkih uverenja, ističući da smatra neprihvatljivim da prisustvovanje sahrani i izražavanje saučešća bude razlog za ispitivanje u policiji.

- Imam kratku poruku za Više državno tužilaštvo, crnogorsku policiju, aktuelnu Vladu Crne Gore, premijera Spajića i sve ostale antisrpske neprijatelje: Večna slava generalu Ratku - izjavio je Dajković u policijskom zapisniku.

- Ne mislim da se nikome izvinjavam zbog toga. Živimo u 21. veku i Crna Gora je navodno sledeća članica Evropske unije, i zamislite apsurd – oni koji su puni demokratije, ljudskih prava i evropskih vrednosti zovu čoveka u policiju samo zato što je izrazio saučešće i prisustvovao sahrani - dodaje on.

- Neću se izvinjavati kao predsednik Skupštine Crne Gore. Naprotiv, istovremeno sam i ponosan i tužan što sam imao priliku da odam počast grobu generala Mladića. A danas sam sa sobom poneo i statuu generala, kako bih malo ulepšao prostorije podgoričke policije - kaže Dajković 

- General Mladić je za mene bio svetionik u mračnim vremenima devedesetih. Gde je general branio Srbe, tamo i danas živi srpski narod, a gde njega nije bilo, tamo je nestajao srpski narod - naglasio je on. 

I zamislite sada kakav bih čovek bio, kakav bih Srbin bio, kada bih se zbog policijskog poziva odrekao lika i dela generala Mladića, svojih uverenja i svega u šta verujem? Neću se odreći svojih uverenja, čak i ako zbog njih provedem sto godina u zatvoru - zaključio je Dajković.

(Borba) 

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