"VEČNA SLAVA GENERALU RATKU" Dajković na saslušanju u policiji, došao sa bistom Mladića (VIDEO)
PREDSEDNIK Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković danas se odazvao pozivu podgoričke policije po nalogu Višeg državnog tužilaštva, u vezi sa više prijava podnetih zbog njegovog prisustva sahrani generala Ratka Mladića kao i javnim izjavama koje je dao tim povodom, navodi se u saopštenju Slobodne Crne Gore.
Dajković je nakon saslušanja rekao da nema nameru da se izvinjava zbog svojih ličnih i političkih uverenja, ističući da smatra neprihvatljivim da prisustvovanje sahrani i izražavanje saučešća bude razlog za ispitivanje u policiji.
- Imam kratku poruku za Više državno tužilaštvo, crnogorsku policiju, aktuelnu Vladu Crne Gore, premijera Spajića i sve ostale antisrpske neprijatelje: Večna slava generalu Ratku - izjavio je Dajković u policijskom zapisniku.
- Ne mislim da se nikome izvinjavam zbog toga. Živimo u 21. veku i Crna Gora je navodno sledeća članica Evropske unije, i zamislite apsurd – oni koji su puni demokratije, ljudskih prava i evropskih vrednosti zovu čoveka u policiju samo zato što je izrazio saučešće i prisustvovao sahrani - dodaje on.
- Neću se izvinjavati kao predsednik Skupštine Crne Gore. Naprotiv, istovremeno sam i ponosan i tužan što sam imao priliku da odam počast grobu generala Mladića. A danas sam sa sobom poneo i statuu generala, kako bih malo ulepšao prostorije podgoričke policije - kaže Dajković
- General Mladić je za mene bio svetionik u mračnim vremenima devedesetih. Gde je general branio Srbe, tamo i danas živi srpski narod, a gde njega nije bilo, tamo je nestajao srpski narod - naglasio je on.
I zamislite sada kakav bih čovek bio, kakav bih Srbin bio, kada bih se zbog policijskog poziva odrekao lika i dela generala Mladića, svojih uverenja i svega u šta verujem? Neću se odreći svojih uverenja, čak i ako zbog njih provedem sto godina u zatvoru - zaključio je Dajković.
(Borba)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)