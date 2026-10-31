Iznenađenje u Beču: Zverev ispao u polufinalu
Aleks De Minor ide u finale.
Aleks de Minor plasirao se u finale turnira u Beču, pošto je posle velike borbe savladao Sašu Zvereva sa 2:1, po setovima 6:4, 1:6, 7:6.
Australijancu su za trijumf bila potrebna dva sata i 33 minuta, a mesto u završnici obezbedio je nakon neizvesnog trećeg seta.
De Minor je prvi set rešio brejkom u petom gemu, stečenu prednost sačuvao do kraja i poveo u meču. Zverev je potom potpuno preuzeo kontrolu. Nemački teniser prepustio je rivalu samo jedan gem u drugom setu i izborio odlučujući deo susreta.
U trećem setu nijedan od dvojice tenisera nije uspeo da napravi brejk, pa je odluka pala u taj-brejku.
De Minor je tamo stekao veliku prednost od 6:2, ali nije odmah završio posao. Iskoristio je treću meč loptu i tako izborio plasman u finale.
Australijanac će se za titulu boriti protiv Karlosa Alkaraza, koji je u drugom polufinalu eliminisao Danila Medvedeva rezultatom 6:4, 7:6.
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