Ni Barselona, ni Real! La liga ima novog lidera! (VIDEO)
Fudbaleri madridskog Atletika pobedili su kao gosti Levante sa 2:0 (1:0).
Ovim trijumfom su izabranici Dijega Simeonea zaseli na čelo La lige, ispred španskih giganta Barselone i Real Madrida koji imaju meč manje.
"Jorgandžije" imaju 28 bodova nakon 11 odigranih utakmica i to je bod više od Katalonaca, koji u subotu od 21 čas igraju kod kuće protiv Alavesa.
Tako će Atletiko najmanje pet sati provesti na vrhu Primere.
Do ove, devete pobede u šampionatu, došli su bez većih problema iako su igrali na gostujućem terenu.
Grimaldo je u 36. minutu doneo prednost Madriđanima, da bi im drugi gol potom bio poništen, ali je bravurom Đulijana Simeonea Atletiko poveo sa 2:0 u 62. minutu.
Ispostavilo se da je to bio konačan rezultat, pa su fudbaleri Atletika izbili na lidersku poziciju španskog prvenstva.
LA LIGA, 11. kolo:
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
Rajo Valjekano - Selta 16.15
Betis - Malaga 18.30
Barselona - Alaves 21.00
Nedelja
Hetafe - Sevilja 14.00
Rasing - Real Madrid 16.15
Elče - Valensija 18.30
Atletik Bilbao - Real Sosijedad 21.00
Ponedeljak
Deprotivo la Korunja - Osasuna 21.00
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