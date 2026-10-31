Fudbal

Ni Barselona, ni Real! La liga ima novog lidera! (VIDEO)

С.С.

31. 10. 2026. u 16:10

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Fudbaleri madridskog Atletika pobedili su kao gosti Levante sa 2:0 (1:0).

Ни Барселона, ни Реал! Ла лига има новог лидера! (ВИДЕО)

LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Ovim trijumfom su izabranici Dijega Simeonea zaseli na čelo La lige, ispred španskih giganta Barselone i Real Madrida koji imaju meč manje.

"Jorgandžije" imaju 28 bodova nakon 11 odigranih utakmica i to je bod više od Katalonaca, koji u subotu od 21 čas igraju kod kuće protiv Alavesa.

Tako će Atletiko najmanje pet sati provesti na vrhu Primere.

Do ove, devete pobede u šampionatu, došli su bez većih problema iako su igrali na gostujućem terenu.

Grimaldo je u 36. minutu doneo prednost Madriđanima, da bi im drugi gol potom bio poništen, ali je bravurom Đulijana Simeonea Atletiko poveo sa 2:0 u 62. minutu.

Ispostavilo se da je to bio konačan rezultat, pa su fudbaleri Atletika izbili na lidersku poziciju španskog prvenstva.

LA LIGA, 11. kolo:

Petak

Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)

/Kabrera 60/

Subota

Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)

/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano - Selta 16.15
Betis - Malaga 18.30
Barselona - Alaves 21.00

Nedelja

Hetafe - Sevilja 14.00
Rasing - Real Madrid 16.15
Elče - Valensija 18.30
Atletik Bilbao - Real Sosijedad 21.00

Ponedeljak

Deprotivo la Korunja - Osasuna 21.00

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