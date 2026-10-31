Ni Barselona, ni Real! La liga ima novog lidera! (VIDEO)

Fudbaleri madridskog Atletika pobedili su kao gosti Levante sa 2:0 (1:0).

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Ovim trijumfom su izabranici Dijega Simeonea zaseli na čelo La lige, ispred španskih giganta Barselone i Real Madrida koji imaju meč manje.

"Jorgandžije" imaju 28 bodova nakon 11 odigranih utakmica i to je bod više od Katalonaca, koji u subotu od 21 čas igraju kod kuće protiv Alavesa.

Tako će Atletiko najmanje pet sati provesti na vrhu Primere.

Do ove, devete pobede u šampionatu, došli su bez većih problema iako su igrali na gostujućem terenu.

Grimaldo je u 36. minutu doneo prednost Madriđanima, da bi im drugi gol potom bio poništen, ali je bravurom Đulijana Simeonea Atletiko poveo sa 2:0 u 62. minutu.

🚨 Alejandro Grimaldo beat the goalkeeper despite the tight angle. 🇪🇸 Levante 0-1 Atlético Madrid https://t.co/xy1UiU4HM0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 31, 2026

Ispostavilo se da je to bio konačan rezultat, pa su fudbaleri Atletika izbili na lidersku poziciju španskog prvenstva.

🚨🚨| SIMEONE ARE YOU MADDDD!!!??? WHAT A RUN AND WHAT A GOAL FROM THE LEADERS OF LALIGA!!!! https://t.co/2lPWKvWpSk — Kalshi FC (@KalshiFC) October 31, 2026

LA LIGA, 11. kolo:

Petak

Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)

/Kabrera 60/

Subota

Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)



Rajo Valjekano - Selta 16.15Betis - Malaga 18.30Barselona - Alaves 21.00

Nedelja

Hetafe - Sevilja 14.00

Rasing - Real Madrid 16.15

Elče - Valensija 18.30

Atletik Bilbao - Real Sosijedad 21.00

Ponedeljak

Deprotivo la Korunja - Osasuna 21.00

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