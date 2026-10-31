NOVI ZAHTEVI IZ ZAGREBA: Hrvati hoće zagarantovana mesta u Narodnoj skupštini Srbije (VIDEO)
PITANjE političke zastupljenosti hrvatske nacionalne manjine u Srbiji ponovo je otvoreno u Hrvatskoj, nakon što je na HRT-u objavljen prilog o zahtevima koji bi, prema najavama hrvatskih predstavnika, trebalo da budu upućeni budućoj vlasti u Srbiji.
U dnevniku javnog servisa Hrvatske objavljeno je da se postavljaju novi zahtevi političkim saveznicima u Srbiji i da će se tražiti obavezne kvote za predstavnike hrvatske manjine u Narodnoj skupštini.
U prilogu HRT-a navodi se da bi pred budućom vlašću u Srbiji mogli da se nađu i zahtevi hrvatske nacionalne manjine, pre svega u vezi sa njenom zastupljenošću u Narodnoj skupštini, po uzoru na način na koji je srpska nacionalna manjina zastupljena u Hrvatskom saboru.
O tome se, kako je navedeno u prilogu, razgovaralo na zajedničkoj sednici Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbora za spoljnu politiku.
U snimku se pojavljuje i Jasna Vojnić, predsednica Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji i poslanica HDZ-a u Hrvatskom saboru, koja je najavila da će nakon izbora za vodeće institucije hrvatske manjine u Srbiji početi razgovori o njihovoj političkoj zastupljenosti.
- Čim se završe izbori za najviše institucije Hrvata u Republici Srbiji, kada potvrdimo svoje legitimno predstavništvo, započećemo pregovore, uz podršku Republike Hrvatske, o novom načinu zastupljenosti u vladi i izvršnim organima Republike Srbije - poručila je Vojnić.
U prilogu je govorila i Zdravka Bušić, predsednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je istakla da će nastaviti da insistira na reciprocitetu u položaju nacionalnih manjina dveju država.
- Neumorno ćemo raditi sve dok hrvatska nacionalna manjina u Srbiji ne bude imala reciprocitet - poručila je Bušić.
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