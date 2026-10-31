"POKUŠAVAJU DA PREKREČE SVE MURALE NAŠIH SVETACA, NAŠU TROBOJKU..." Vučić: Ovo nije Srbija o kojoj smo maštali
LIDER opozicije Aleksandar Vučić ukazao je na štetu koju Srbija trpi od kraja izbora.
- U politici pobeđujete ili gubite na izborima, dolazite na vlast ili je gubite, ali da mi je neko rekao da će za samo šest dana toliko štete jednoj zemlji da nastane zbog nečije pobede, ne bih mu verovao. Sve na stranu: maltretiranje, šikaniranje, teror nad običnim ljudima, strah koji unose u svaku časnu kuću u Srbiji... Sve bih to nekako mogao da razumem, ali da u akciji "očistimo Srbiju" pokušavaju da prekreče sve murale naših svetaca, našu trobojku... Svaki natpis gde se spominje Kosovo kao deo Srbije, da nam prebrojavaju episkope i menjaju crkve... To nisam mogao ni da zamislim. Šta god radili, ugasili Informer ili sve da niko ne može jednu reč da kaže, postojaće ljudi da se bore jer ovo nije Srbija o kojoj smo maštali, a verujem nije Srbija i oni koji su glasali za blokadere - kazao je Vučić na Instagramu.
Preporučujemo
VEČERAS SAM BRANIO SRBIJU, TU SAM BIO DA OHRABRIM LjUDE: Vučić gostovao na Informer televiziji
30. 10. 2026. u 21:06 >> 23:20
TUŽILAŠTVO REAGOVALO NA SKANDAL RTS: Ispitivaće se ko je promovisao lice sa poternice
30. 10. 2026. u 22:24
Ambasada SAD uputila čestitke Studentskoj listi
30. 10. 2026. u 22:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)