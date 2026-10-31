"POKUŠAVAJU DA PREKREČE SVE MURALE NAŠIH SVETACA, NAŠU TROBOJKU..." Vučić: Ovo nije Srbija o kojoj smo maštali

LIDER opozicije Aleksandar Vučić ukazao je na štetu koju Srbija trpi od kraja izbora.

Foto: Instagram/avucic

- U politici pobeđujete ili gubite na izborima, dolazite na vlast ili je gubite, ali da mi je neko rekao da će za samo šest dana toliko štete jednoj zemlji da nastane zbog nečije pobede, ne bih mu verovao. Sve na stranu: maltretiranje, šikaniranje, teror nad običnim ljudima, strah koji unose u svaku časnu kuću u Srbiji... Sve bih to nekako mogao da razumem, ali da u akciji "očistimo Srbiju" pokušavaju da prekreče sve murale naših svetaca, našu trobojku... Svaki natpis gde se spominje Kosovo kao deo Srbije, da nam prebrojavaju episkope i menjaju crkve... To nisam mogao ni da zamislim. Šta god radili, ugasili Informer ili sve da niko ne može jednu reč da kaže, postojaće ljudi da se bore jer ovo nije Srbija o kojoj smo maštali, a verujem nije Srbija i oni koji su glasali za blokadere - kazao je Vučić na Instagramu.