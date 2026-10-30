Crna Gora

NOVI IZAZOV ZA PODGORICU: Poslanici albanskih stranaka Predložili rezoluciju o Barskom masakru

В.Н.

30. 10. 2026. u 18:10

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POSLANICI Albanskog foruma (AF), Albanske alijanse (AA) i Demokratske unije Albanaca (DUA) predali su u skupštinsku proceduru Predlog rezolucije o Barskom masakru i drugim zločinima nad Albancima u Crnoj Gori.

НОВИ ИЗАЗОВ ЗА ПОДГОРИЦУ: Посланици албанских странака Предложили резолуцију о Барском масакру

Marko Beric / Panthermedia / Profimedia

To je na Fejsbuku objavio potpredsednik Skupštine i poslanik AF Nikola Camaj.  

- Upravo je u skupštinsku proceduru predata Predložena rezolucija o masakru u Tivaru i drugim zločinima nad Albancima. Za početak, predlog su potpisali i naša braća Ilir Capuni i Meto Zenka, kao i, naravno, šef našeg poslaničkog kluba Artan Čobi, ali očekujemo i apsolutnu podršku! Neka nam je sa srećom u nastojanju da se zločini ponovo podsete i da se obezbedi da ne budu zaboravljeni! - saopštio je Camaj, prenose podgoričke Vijesti.  

Barski masakr je događaj s kraja marta, odnosno početka aprila 1945. godine.

(Tanjug)

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