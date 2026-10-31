Tenis

Ovo nisu uspeli ni Nadal ni Federer! Mladi teniser pomerio granice u "belom sportu"!

С.С.

31. 10. 2026. u 22:22

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O njemu će se tek pričati.

Ово нису успели ни Надал ни Федерер! Млади тенисер померио границе у белом спорту!

JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Španski teniser Rafael Hodar beleži sjajne rezultate u debitantskoj profesionalnoj sezoni na ATP turu.

"Naslednik Nadal", kako su mnogi označili mlađeg imenjaka daleko slavnijeg "kralja šljake", munjevitom brzinom je stigao na veliku scenu.

Preciznije, 20-godišnji momak iz Madrida je ove sezone prvi put zaigrao na zvaničnim ATP turnirima iz 250, 500 i 1000 kategorije, kao i na Grend slemovima.

To mu nije smetalo da se odmah plasira u Top deset najboljih svetskih tenisera. Naime, od ponedeljka, Hodar će zvanično biti 10. igrač ATP liste, što će mu ujedno biti i renking karijere, ali i ispisivanje novog poglavlja istorije "belog sporta".

Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Tačnije, Rafael Hodar je uspeo da postane prvi igrač u istoriji tenisa koji je u prvoj sezoni kako se takmiči na zvaničnim ATP turnirima stigao do najboljih deset igrača sveta. To nije pošlo za rukom ni "velikoj trojci" koju su činili Rafael Nadal, Rodžer Federer i Novak Đoković, iako su godinama vladali svetskim tenisom.

Šansu da popravi plasman, Hodar će imati i na Masters turniru u Parizu gde ne brani bodove, pa će moći dodatno da napreduje.

Istovremeno, Špancu se ukazala prilika da u francuskoj prestonici izbori odlazak na Završni Masters u Torinu, što bi mu takođe bilo prvi put u karijeri.

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