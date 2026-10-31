Ovo nisu uspeli ni Nadal ni Federer! Mladi teniser pomerio granice u "belom sportu"!
O njemu će se tek pričati.
Španski teniser Rafael Hodar beleži sjajne rezultate u debitantskoj profesionalnoj sezoni na ATP turu.
"Naslednik Nadal", kako su mnogi označili mlađeg imenjaka daleko slavnijeg "kralja šljake", munjevitom brzinom je stigao na veliku scenu.
Preciznije, 20-godišnji momak iz Madrida je ove sezone prvi put zaigrao na zvaničnim ATP turnirima iz 250, 500 i 1000 kategorije, kao i na Grend slemovima.
To mu nije smetalo da se odmah plasira u Top deset najboljih svetskih tenisera. Naime, od ponedeljka, Hodar će zvanično biti 10. igrač ATP liste, što će mu ujedno biti i renking karijere, ali i ispisivanje novog poglavlja istorije "belog sporta".
Tačnije, Rafael Hodar je uspeo da postane prvi igrač u istoriji tenisa koji je u prvoj sezoni kako se takmiči na zvaničnim ATP turnirima stigao do najboljih deset igrača sveta. To nije pošlo za rukom ni "velikoj trojci" koju su činili Rafael Nadal, Rodžer Federer i Novak Đoković, iako su godinama vladali svetskim tenisom.
Šansu da popravi plasman, Hodar će imati i na Masters turniru u Parizu gde ne brani bodove, pa će moći dodatno da napreduje.
Istovremeno, Špancu se ukazala prilika da u francuskoj prestonici izbori odlazak na Završni Masters u Torinu, što bi mu takođe bilo prvi put u karijeri.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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