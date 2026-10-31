Perfektan meč sina legende Partizana u derbiju Milan - Inter: Golčina i dve asistencije za veliki trijumf (VIDEO)
Svih 90 minuta u Derbiju dela Madonine odigrao je i srpski štoper Strahinja Pavlović.
Fudbaleri Milana savladali su na "San Siru" najvećeg rivala ekipu Intera u 10. kolu Serije A. Utakmicu je obeležio Dijego Moreira, sin legende Partizana Almamija Moreire, sa dve asistencije i golom.
Rosoneri su furiozno otvorili utakmicu i već u četvrtom minutu stigli do prednosti. Moreira je uputio odličan centaršut, a Kristijan Pulišić preciznim udarcem glavom zatresao mrežu.
Samo šest minuta kasnije usledio je novi udarac za Inter. Moreira je kratko izveo korner po zemlji, Rabio je potom uputio loptu ka golu, a ona je završila iza leđa Martineza za 2:0.
Inter se nije predao i brzo je odgovorio. Posle kornera u 22. minutu, Bastoni je bio najviši u skoku i glavom smanjio zaostatak. Gosti su potom pojačali pritisak i tražili izjednačenje, ali je Menjon sa nekoliko odličnih intervencija sačuvao prednost Milana.
Kazna za propuštene prilike stigla je u završnici prvog dela. Moreira je u 43. minutu izveo sjajan slobodan udarac i pogodio za 3:1, što se ispostavilo kao odlučujući trenutak derbija.
Inter je u drugom poluvremenu preuzeo inicijativu i gotovo sve vreme držao Milan pred njegovim golom. U 74. minutu dosuđen je i jedanaesterac za goste, ali je nakon intervencije VAR-a sudija promenio odluku. Milan je uspeo da izdrži pritisak i sačuva prednost do kraja.
Posle ovog trijumfa Milan je stigao do četvrtog mesta na tabeli sa 21 bodom, dok je Inter drugi sa četiri boda više.
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