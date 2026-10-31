Fudbal

Hrvatska u šoku! Ovakvu blamažu region ne pamti!

С.С.

31. 10. 2026. u 21:00

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Veliko iznenađenje u prvenstvu, kakvom se malo ko nadao.

Хрватска у шоку! Овакву бламажу регион не памти!

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Veliki broj iznenađenja desio se ove subote u evropskim ligama. Mančester siti je poražen od Brajtona, Bajern u "Klasikeru" nije savladao Borusiju Dortmund, Fejenord je razočarao protiv Fortune (1:1) u Holandiji, ali najveći nam dolazi iz komšiluka!

Tačnije iz fudbalskog elitnog ranga Hrvatske, gde je bilo i incidenata u režiji huligana, dok je šampion Dinamo iz Zagreba, poražen na gostovanju Rudešu sa 0:1.

Osmoplasirani klub hrvatskog prvenstva (od 10 učesnika) šokirao je fudbalere sa Maksimira i upisao tek četvrtu pobedu u sezoni.

Strelac gola odluke bio je Žunior Fernandes u 30. minutu, prethodno je Brazilcu asistirao vezista Jurica Poldrugač, što se kasnije ispostavilo konačnim rezultatom.

Standings provided by Sofascore

To je na najbolji način iskoristio Hajduk, koji je u Splitu deklasirao Goricu sa 5:0. Dvostruki strelac za domaće bio je Karlos Martin, dok je vođstvo domaćinu doneo Huram u 22. minutu. Španac je bio asistent kod trećeg gola koji je bio delo Gambijca Sanijanga, a tačku na goleadu stavio je Šutalo u 70. minutu.

Na tabeli, Hajduk vodi sa 26 bodova, Dinamo ima 22 boda, ali i utakmicu manje.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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