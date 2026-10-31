Hrvatska u šoku! Ovakvu blamažu region ne pamti!
Veliko iznenađenje u prvenstvu, kakvom se malo ko nadao.
Veliki broj iznenađenja desio se ove subote u evropskim ligama. Mančester siti je poražen od Brajtona, Bajern u "Klasikeru" nije savladao Borusiju Dortmund, Fejenord je razočarao protiv Fortune (1:1) u Holandiji, ali najveći nam dolazi iz komšiluka!
Tačnije iz fudbalskog elitnog ranga Hrvatske, gde je bilo i incidenata u režiji huligana, dok je šampion Dinamo iz Zagreba, poražen na gostovanju Rudešu sa 0:1.
Osmoplasirani klub hrvatskog prvenstva (od 10 učesnika) šokirao je fudbalere sa Maksimira i upisao tek četvrtu pobedu u sezoni.
Strelac gola odluke bio je Žunior Fernandes u 30. minutu, prethodno je Brazilcu asistirao vezista Jurica Poldrugač, što se kasnije ispostavilo konačnim rezultatom.
To je na najbolji način iskoristio Hajduk, koji je u Splitu deklasirao Goricu sa 5:0. Dvostruki strelac za domaće bio je Karlos Martin, dok je vođstvo domaćinu doneo Huram u 22. minutu. Španac je bio asistent kod trećeg gola koji je bio delo Gambijca Sanijanga, a tačku na goleadu stavio je Šutalo u 70. minutu.
Na tabeli, Hajduk vodi sa 26 bodova, Dinamo ima 22 boda, ali i utakmicu manje.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
SKANDAL U HRVATSKOJ! Navijači Dinama razvili sraman transparent: "Krv na Usrks" (FOTO)
31. 10. 2026. u 20:33
Zvezda se "tresla" u Šapcu! Dijeng i Elšnik joj u samoj završnici doneli tri boda (FOTO/VIDEO)
31. 10. 2026. u 18:59 >> 18:59
Alkaraz savladao Medvedeva i plasirao se u finale turnira u Beču!
31. 10. 2026. u 17:10
Trener Zvezde povukao iznenadan potez! Novo ime na spisku Rijere!
31. 10. 2026. u 17:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)