CRNOGORCI POČELI DA HAPSE RUSE: Za premijera Spajića to je "uspešna akcija"
PREDSEDNIK Vlade Crne Gore Milojko Spajić je hapšenje više ruskih državljana na teritoriji zemlje okakrakterisao kao uspešnu akciju, dodajući da „niko neće ugroziti našu evropsku budućnost“.
„Upozoravali smo da pokušaji hibridnog delovanja i destabilizacije Crne Gore neumorno prate naš evropski put. Ovo nije trenutak za ishitrene izjave, ali ni za naivne zaključke. Postoje ozbiljne indicije koje zahtijevaju da se svaki trag pažljivo ispita i svaka veza sagleda u širem kontekstu. Nećemo iznositi ono što mora ostati u domenu bezbednosnih službi. Ali poruka nakon današnje uspješne akcije u kojoj je priveden šef informacione mreže ‚Ribar‘ je jasna: institucije rade svoj posao, Crna Gora štiti svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost“, naveo je Spajić na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Prethodno je portal podgoričkih Vijesti objavio da je više osoba uhapšeno u akciji policije u bokokotorskom zalivu, te da je u istragu uključena i Agencija za nacionalnu bezbednost.
Kako su istakli, policija je privela ruskog državljanina Mihaila Zvinčuka, koga su označili kao šefa ruske informacion mreže „Ribar“. Pored njega, privedena je njegova supruga i saradnica Valerija Zvinčuk, kao i još tri osobe. Prema navodima Vijesti, kod njih je pronađena sofiticirana digitalna oprema, dronovi, elektronski uređajui i telefoni.
Informacionu mrežu „Ribar“ su britanske i američke vlasti povezvale sa propagandnom Rusije, a navodno su crnogorski bezbednosni organi danima pratili članove ove mreže. Kako se ističe, cilj dolaska grupe bilo je snimanje dokumentarnog video-materijala o najavljenom usklađivanju vizne politike Crne Gore sa standardima EU.
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