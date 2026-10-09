U CRNOJ GORI UHAPŠEN ŠEF RUSKE INFORMACIONE MREŽE "RIBAR": Milogorci u akciji podilaženja Zapadu
CRNOGORSKA policija, u saradnji i koordinaciji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), sprovodi akciju usmerenu na, kako kažu, "suzbijanje hibridnog delovanja te mreže", koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacionog uticaja.
Šef ruske informacione mreže "Ribar" (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gori sa više saradnika, prema ekskluzivnim saznanjima "Vijesti" iz bezbednosnog sektora.
Među uhapšenima je i njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe. Akcija se sprovodi u Risnu.
Mihaila Zvinčuka su britanska i američka Vlade označile kao ključnu osobu za maligne hibridne aktivnosti.
Prema istim informacijama, crnogorska policija, u saradnji i koordinaciji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), sprovodi akciju usmerenu na suzbijanje hibridnog delovanja te mreže, koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacionog uticaja.
Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i generalnog direktora "Ribara", navodeći da mrežu delimično koordinira ruska predsednička administracija, da dobija sredstva od državne korporacije "Rostec" i da sarađuje s pripadnicima ruskih obavještajnih službi.
Zvinčuk je pod britanskim sankcijama, dok ga američki Stejt department navodi među osobama uključenim u operacije zlonamernog uticaja usmerene na izborni proces u SAD.
Stejt department, preko programa "Nagrade za pravdu", nudi do 10 miliona dolara za informacije koje bi omogućile identifikovanje ili lociranje stranih aktera uključenih u mešanje u američke izbore, uključujući navedene saradnike "Ribara", ili pomogle u sprečavanju takvog delovanja.
(Vijesti)
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