NAPUSTITE KIJEV DOK JOŠ MOŽETE: Kličko u očaju izdao upozorenje građanima
RUSKI udari su već prouzrokovali veliku štetu elektroenergetskoj mreži, što je primoralo ukrajinsku energetsku kompaniju Ukrenergo da uvede vanredne smanjenja električne energije.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je na sve teže uslove života u ukrajinskoj prestonici, koja se sprema za još jednu neizvesnu zimu zbog čestih ruskih napada.
Savetovao je stanovnicima koji imaju mogućnost da privremeno ostanu kod porodice ili prijatelja van grada da razmisle o odlasku, ističući da je situacija postala pitanje preživljavanja.
U intervjuu za AFP, upozorio je da ruski napadi svakodnevno oduzimaju živote i uništavaju stambene zgrade, dok je gradska infrastruktura pod sve većim pritiskom.
- Svaki dan donosi nove izveštaje o uništenim zgradama, povređenim ili tragično poginulim ljudima, dok se napadi na naš grad intenziviraju. Danas je to pitanje preživljavanja - rekao je Kličko.
On je naglasio da ne zagovara masovnu evakuaciju stanovništva, jer bi napuštanje Kijeva značilo upravo ono što, prema njegovim rečima, želi ruski predsednik Vladimir Putin.
U međuvremenu, gradske vlasti pokušavaju da obezbede dovoljne količine hrane, vode za piće i goriva, i da pripreme alternativne izvore grejanja.
Međutim, kontinuirani napadi na energetsku i vodovodnu infrastrukturu mogli bi ozbiljno da ugroze svakodnevni život miliona stanovnika.
Ruski udari su već prouzrokovali veliku štetu na elektroenergetskoj mreži, primoravajući ukrajinsku energetsku kompaniju Ukrenergo da uvede vanredne prekide snabdevanja strujom.
Problemi sa snabdevanjem povremeno su dovodili do obustave metroa i nekih linija javnog prevoza.
Posebno je zabrinjavajuća mogućnost veće štete na vodovodnom sistemu, što bi dodatno otežavalo već teške uslove života
Dok se gradske vlasti pripremaju za zimu, neki stanovnici su već odlučili da napuste Kijev.
Među njima je i Marija Šostak, majka četvorogodišnjeg Artura i dvogodišnje Kire, koja će hladnije mesece provesti sa svojom decom u Hurgadi, u Egiptu.
Ona je za BBC rekla da ne želi da ponovo proživi prošlu zimu, kada su dugi nestanci struje i izuzetno niske temperature činili svakodnevni život gotovo nepodnošljivim.
– Prošla zima u Kijevu je bila veoma teška. Bilo je dana i nedelja koji su bili nepodnošljivi. Počela sam da razmišljam da ne želim ponovo da prođem kroz takvu zimu – rekla je.
Odluku o odlasku dodatno su ubrzali ruski napadi krajem avgusta i početkom septembra, kada su se eksplozije počele čuti u samom centru grada.
- Sve se promenilo kada je Kijev počeo gotovo stalno da bude napadan. Ranije su dronovi i rakete presretani negde na periferiji. Sada se to dešavalo u centru grada, direktno iznad naših glava - rekla je ona.
Izabrala je Egipat zbog povoljnijih troškova života u poređenju sa mnogim evropskim zemljama, ali i zbog toplije klime.
- Ni na koji način se ne osećam bezbedno u Ukrajini - priznala je.
Septembarska anketa agencije Gradus takođe pokazuje da sve veći broj građana razmatra preseljenje.
Prema njenim rezultatima, 40 odsto Ukrajinaca razmatra odlazak ako se uslovi života nastave pogoršavati.
Njih 35 odsto ne planira da se preseli, dok je četvrtina ispitanika još uvek neodlučna. Osnivač agencije, Jevgenija Bliznjuk, upozorila je da strahovi građana više nisu isključivo povezani sa mogućim nestancima struje.
Ruski napadi na logističke centre takođe su izazvali zabrinutost zbog dostupnosti hrane tokom zime. Porodice sa malom decom su posebno pogođene.
Irina, stanovnica Kijeva koja nije želela da otkrije svoje prezime, ispričala je za BBC kako je njena trogodišnja ćerka Polina prošle zime živela u stanu gde je temperatura pala na samo nekoliko stepeni zbog nedostatka grejanja.
- Ponekad nismo imali grejanje nedeljama, a temperatura u stanu je bila između nule i pet stepeni. Biti u takvim uslovima sa malim detetom koje je stalno bilo bolesno nije bilo u redu - rekla je.
Porodica je takođe preživela dva raketna napada u blizini svoje kuće tokom leta. Eksplozije su oštetile njihov stan, a nakon drugog napada morali su privremeno da se presele.
Nakon ovih događaja, devojčica je počela da pokazuje ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući jaku anksioznost, drhtavicu i povraćanje.
- Sada ima neurološke probleme i zato razmišljamo o odlasku. Posle svakog granatiranja pojavljuju se novi simptomi - rekla je njena majka.
Pošto joj muž služi u ukrajinskoj vojsci, Irina razmišlja o preseljenju u Poljsku, gde bi mogla da nastavi da radi za međunarodnu nevladinu organizaciju.
Međutim, ne biraju svi da napuste Ukrajinu. Olena Konoplja se preselila u malo selo oko dva sata vožnje od Kijeva, nadajući se da će biti manje izložena ruskim napadima.
- Odlučila sam da je najbolja opcija malo selo bez fabrika, skladišta i železničkih stanica. Bez ičega što bi moglo biti ruska meta - objasnila je.
Opremila je svoj novi dom gasnim grejalicama, nabavila zalihe drva za ogrev i obezbedila internet vezu kako bi mogla da nastavi da radi od kuće.
Nakon meseci gotovo svakodnevnih alarma, kaže da joj je najvažnije da može mirno da spava. Očekuje se da će joj se uskoro pridružiti majka, koja i dalje živi u jednom od najranjivijih delova Kijeva.
Da bi ublažile posledice mogućih novih napada, kijevske vlasti su poslednjih 18 meseci radile na izgradnji približno 15 manjih elektrana.
One se nalaze u posebno zaštićenim objektima, od kojih svaka može da snabdeva električnom energijom i toplotom nekoliko stotina stambenih zgrada.
Istovremeno, pripremaju se privremeni smeštajni kapaciteti za najranjivije grupe stanovništva, uključujući starije osobe i porodice sa malom decom.
Uprkos rastućoj zabrinutosti, stručnjaci za sada ne očekuju masovni egzodus iz Kijeva. Mnogi stanovnici nemaju dovoljno novca za selidbu, dok drugi u gradu imaju poslove, porodične obaveze i obrazovanje dece.
Prema rečima Jevgenije Bliznjuk, većina će pokušati da ostane u svojim domovima što je duže moguće, čak i ako se bezbednosna situacija nastavi pogoršavati. „Odlagaće odlazak dok uslovi ne postanu zaista nepodnošljivi“, zaključila je ona.
(Večernji list)
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