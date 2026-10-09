Ofanzivac Partizana jasan: Preležali smo dečje bolesti, treba nam ozbiljna serija pobeda
Crno-beli posle reprezentativne pauze dočekuju Novi Pazar.
Fudbaleri Partizana imali su tri nedelje da dodatno treniraju i spreme se za proboj ka gornjem delu tabele. Ekipa Saše Ilića u nedelju će na svom stadionu dočekati Novi Pazar u 11. kolu Superlige (17.00), što će biti prilika da se prekine loša serija od tri vezana meča bez pobede.
Pauza u domaćem prvenstvu dobro je došla crno-belima da se stabilizuju, a pogotovo igračima koji su stigli tokom prelaznog roka i nisu stigli da odrade kompletne letnje pripreme. Među njima je i Nikola Čumić (27).
- Posle dužeg perioda imali smo vremena da radimo na našim nedostacima koji su nam pravili probleme u prethodnom periodu. Radili smo na defanzivi, centaršutevima i bočnim loptama, posle kojih smo često primali golove. Sad je fokus na pripremi za duel sa Novim Pazarom, nadam se da ćemo krenuti u ozbiljnu seriju pobeda, koja nam je preko potrebna - kaže Čumić za "Sportski žurnal".
Iskusni ofanzivac je u Humsku stigao iz ruskog Rubinam baš pred dvomeč sa Hetafeom u plej-ofu Lige konferencije. Videlo se da nije dugo igrao u kontinuitetu, izostao je njegov konkretniji učinak, a navijači se nadaju da će se i to uskoro promeniti.
- Prijala mi je ova pauza, zbog toga što nisam puno igrao u prethodna tri-četiri meseca, ali i generalno prošle sezone. Radio sam, pre svega, na fizičkoj spremi, još bolje se upoznao sa saigračima, pogotovo sa mlađim momcima. Svi smo svesni situacije, kluba u kom igramo i šta se od nas očekuje - naglašava Čumić.
Momak rodom iz Užica smatra da je cela ekipa izvukla pouke, naučila lekcije i da će pokazati da mogu da igraju na rezultat.
- Partizan ima kvalitet, zaslužuje mnogo više od trenutne pozicije. Moramo da uhvatimo priključak i da već od Novog Pazara da krenemo da sakupljamo bodove. Veliku ulogu sada igra i psihološka barijera. Bitno je da ostvarimo pozitivne rezultate i posle toga će biti bolje. Kao tim moramo da budemo bolji, pogotovo u odbrani, koja kreće od napadača. Na tome je bio akcenat prethodne tri nedelje. Verujem da smo preležali dečje bolesti i da nam se iste greške više neće ponavljati, već da će navijači gledati zrelu ekipu, koja želi da se takmiči i osvaja bodove. Ključ je u zajedništvu, odatle sve kreće - poručuje Čumić.
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