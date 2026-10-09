VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE: Novi put stigao u Vranovinu (VIDEO)

TOKOM posete Vranovini, Aleksandar Vučić koji je tada obavljao funkciju predsednika Srbije, obećao je meštanima da će rešiti pitanje putne infrastrukture.

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- Rešićemo u narednim danima. Da uradimo 3,2 km do Vranovine. Vidim da ne verujete i da se radujete mnogo. Biće vam završeno to u roku od dva meseca. Imaćete pistu bukvalno - rekao je tada Vučić.

Dakle, po ko zna koji put na radost meštana ovog dela Srbije, Vučić je ispuno svoje obećanje.

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