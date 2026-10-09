INTERPOL UNIŠTIO LANAC ŠVERCA ORUŽJA ŠIROM EVROPE: Na udaru i Balkan, a evo šta je zaplenjeno u Srbiji

INTERPOL je sproveo veliku međunarodnu akciju protiv ilegalne trgovine oružjem u 17 zemalja Evrope i Centralne Azije, a istraga je ukazala na povezanost krijumčarskih kanala sa nekadašnjim i aktuelnim ratnim zonama, uključujući Balkan.

Foto: Printskrin/Interpol

Prva policijska operacija te vrste, usmerena na suzbijanje ilegalne trgovine vatrenim oružjem širom Evrope i Centralne Azije, rezultirala je zaplenom 2.823 komada malokalibarskog i lakog naoružanja, gotovo 400 ručnih bombi i eksplozivnih sredstava, kao i više od 40.000 komada municije.

Operacija Trigger X, koju je koordinisao Interpol i koja je sprovedena od 22. juna do 5. jula, obuhvatila je 17 zemalja i ukazala na dugoročne posledice zaliha oružja zaostalih iz oružanih sukoba, koje završavaju u ilegalnoj trgovini.

Prema do sada dostupnim rezultatima istrage, značajan deo zaplenjenog ilegalnog oružja povezan je sa područjima nekadašnjih ili aktuelnih oružanih sukoba, uključujući Balkan, istočnu Evropu i Nagorno-Karabah.

Više komada vatrenog oružja iz sovjetskog perioda zaplenjeno je ili je dobrovoljno predato vlastima u Jermeniji, Kirgistanu i Tadžikistanu.

Foto: Printskrin/Interpol

Na granici Bugarske i Turske zaplenjena su 73 falsifikovana pištolja sakrivena u kamionu.

Bugarske vlasti zaplenile su i dva kamiona sa više od 1.000 komada vatrenog oružja vojnog tipa.

Među oružjem zaplenjenim ili predatim u Jermeniji nalazili su se i primerci iz sovjetskog perioda, kao i municija.

U Ukrajini su, između ostalog, zaplenjena dva sovjetska protivtenkovska bacača granata tipa 25.

Pored zaplene oružja, nadležni organi zemalja učesnica prijavili su 152 hapšenja povezana sa nelegalnim posedovanjem i trgovinom vatrenim oružjem ali i drugim krivičnim delima, uključujući trgovinu drogom, krijumčarenje migranata i razbojništva.

Tokom operacije pronađeno je i 15 osoba za kojima je Interpol raspisao poternice ili druga međunarodna obaveštenja, među njima je pet begunaca koji su se tražili na osnovu crvenih poternica.

Podaci prikupljeni tokom operacije ukazuju na to da su područja sukoba odredišta i za legalno prijavljeno i za ilegalno vatreno oružje.

U jednoj od najvećih zaplena, na graničnom prelazu Lesovo između Bugarske i Turske, carinici su zaustavili dva teretna kamiona u kojima se nalazilo više od 1.000 sačmarica vojnog tipa.

Foto: Printskrin/Interpol

Harald Arm, izvršni direktor Interpola za policijske kapacitete, izjavio je da je operacija Trigger X ukazala na veliki rizik da oružje korišćeno u oružanim sukobima završi u rukama organizovanih kriminalnih grupa, koje ga potom koriste za izvršenje drugih krivičnih dela.

- Ove zaplene pokazuju koliko je važno koordinisano međunarodno delovanje kako bi se otkrili putevi krijumčarenja, razbile kriminalne mreže i sprečilo da ilegalno vatreno oružje dospe do onih koji žele da ga koriste u kriminalne svrhe - rekao je Arm.

Bugarski carinici zaplenili su i 73 falsifikovana pištolja na graničnom prelazu Kapetan Andrejevo, na granici sa Turskom.

Oružje je pronađeno u kamionu koji je prevozio auto-delove ka zapadnoj Evropi, a 23 pištolja bila su sakrivena ispod dušeka vozača.

Falsifikovano oružje izrađuje se tako da imitira originalne modele, a lažne oznake dodatno prikrivaju njegovo poreklo i otežavaju identifikaciju i praćenje, zbog toga je takvo oružje privlačno kriminalnim mrežama.

Tokom operacije zaplenjeno je ukupno 268 ručnih bombi, a najveća pojedinačna zaplena zabeležena je u Srbiji, gde je pronađeno 68 bombi prokrijumčarenih iz Bosne i Hercegovine.

Srpske vlasti otkrile su i tajnu radionicu u kojoj su gasni i startni pištolji prepravljani u vatreno oružje.

Tokom pretresa uhapšena je jedna osoba, a zaplenjene su desetine pištolja i delova za pištolje, kao i 280 metaka kalibra 9 milimetara.

Srpske vlasti zaplenile su 68 ručnih bombi i dva raketna bacača.

Foto: Printskrin/Interpol

Pored ilegalnog oružja i ručnih bombi, tokom operacije Trigger X u Bugarskoj zaplenjeno je i 20 gumenih čamaca.

Pošiljka je bila deklarisana kao naduvavajući dušeci namenjeni jednoj zemlji zapadne Evrope ali obaveštajni podaci ukazuju na to da je povezana sa kriminalnim mrežama koje se bave krijumčarenjem migranata.

Sumnja se da su čamci bili namenjeni za tajne prelaske Lamanša, odnosno kanala između Velike Britanije i Francuske.

U Severnoj Makedoniji presretnuto je pet migranata koji su neregularno pokušavali da pređu granicu, dok je granična policija Srbije privela još jednog migranta u području blizu granice sa Mađarskom.

Kod njega je pronađena automatska puška i nekoliko komada municije.

Među ostalim predmetima zaplenjenim tokom operacije nalazili su se različite vrste ilegalnih droga, uključujući kokain i marihuanu, falsifikovane cigarete, kao i neprijavljeni tekstilni i prehrambeni proizvodi.

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(Telegraf)