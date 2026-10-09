PETKOVIĆ: Kada Kurti podržava "Studentsku" listu jasno vam je šta žele sa studentima
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Petar Petković izjavio je da se 25. oktobra brani i AP Kosovo i Metohija, jer kada Aljbin Kurti kaže da podržava Studentsku listu jer hoće promenu politike prema Kosovu i Metohiji jasno vam je šta žele sa studentima.
On je u intervjuu koji je danas emitovan na TV Mačva podsetio i da Nenad Rašić, koji podržava Kurtijevu politiku, takođe podržava i blokadere i da je rekao da će uložiti sva sredstva da pobedi Studentska lista.
"Iza toga stoje i strane službe. Oni nemaju program, a kada ih pitate za Kosovo i Metohiju oni kažu to ćemo posle izbora da rešavamo. Kurti to finansira, a oni moraju da isporuče šta je gazda tražio", rekao je Petković.
Kaže i da su "blokaderi" lažima i prevarama na početku dobili neko poverenje, ali da svakim danom sve veći broj ljudi uvidja da oni nemaju nikakav program.
"U tzv. programu na 11 strana nema ni reči o Kosovu i Metohiji, o njihovom odnosu prema Srebrenici, haškoj nepravdi. Oni nemaju osećaj za državu, za nacionalni interes zemlje.
Postavljeni su po zadatku i za pet dana bi sve što smo gradili urušili, ako bi dosli na vlast. Ovde je sada reč o odbrani Srbije i opstanku naše zemlje jer imamo grupaciju koja želi da sruši zemlju. Pozivam sve ljude da dobro shvate i razumeju da nema kockanja sa državom", rekao je Petković.
Podsetio je da smo u poslednje dve godine bili svedoci nasilja, mržnje i izliva nezadovoljstva onih koiji su hteli da sruše legitimno izabranu vlast.
"Videli smo šta se dešava i šta je krajnji cilj, a to je uništenje Srbije i gaženje Ustava. Zahvaljujući mudroj politici Aleksandra Vučića uspeli smo da zaustavimo obojenu revoluciju. Sada vidimo da su to stari reciklirani političari iz DOS-a - Šoškić, Pajtić i ostali koji diktiraju poteze Srdanovića i blokaderskog bloka. Strane službe iz regiona i šire su htele da uruše jaku Srbiju. Oni bi zdrobili sve srpsko u zemlji i protiv toga moramo da se borimo", rekao je Petković.
Građanima je poručio da je, da bismo sačuvali sve izgrađeno, važno da pobedi politika koja ima program i vodi računa o građanima.
"Da se konačno ujedinimo oko ključnih pitanja, ne smemo da dozvolimo da nam zemlja bude podeljena, ujedinimo se oko politike mira i stabilnosti", poručio je on.
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