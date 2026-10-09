Politika

"SAMO ZA BLOKADERE!" Vučić zapevao, pa posao jasnu poruku: Nema Milivojeviću ništa od Tompsona u Srbiji (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 14:52

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" podelio je novi snimak na mrežama.

САМО ЗА БЛОКАДЕРЕ! Вучић запевао, па посао јасну поруку: Нема Миливојевићу ништа од Томпсона у Србији (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Umesto njihovog Tompsona, samo za blokadere - Ruzmarin! Ujedinjena Srbija pobeđuje - stoji u opisu videa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Nema Milivojeviću ništa od Tompsona u Srbiji... Dobro ajde, nećemo ni da puštamo ni Snežanu Savić, to je divna gospođa, gospođetina za sve njih, divna, prepametna, vidim da su naši prihatili "stavi ruzmarin ispod jastuka" a ovi drugi kada to čuju samo beže od toga. Kao kad vampiru doneseš beli luk. Ne mogu ni da slušaju ni da gledaju naše kako se raduju. Dakle za Milivojeviće i sve ostale, pusti nam ovu našu - rekao je Vučić a potom je puštena numera Merime Njegomir "Stavi ruzmarin ispod jastuka".

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