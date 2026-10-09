Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

В.М.

09. 10. 2026. u 15:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Foto: Yasin AKGUL / AFP / Profimedia

Petak

19.00 Galatasaraj - Kasimpaša |2+ (2.10)

20.00 PSV - Herenven |2+ (1.67)

Kvota: 3.51

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu

AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu