POBEDIO HITLER MUSOLINI: Izabran za gradonačelnika

PERUANSKI glasači biraju svog novog gradonačelnika, uprkos njegovom neobičnom imenu.

Foto:/x/@erreteespanol

Birači u peruanskom gradu Kveropalka izabrali su svog novog gradonačelnika: Hitlera Musolinija Simeona Floresa.

Neobično imenovani kandidat levocentričke stranke „Sadašnja nacija“ osvojio je 34% glasova. Prema lokalnim medijima, tri vodeća kandidata razdvajalo je samo 42 glasa.

😱 Hitler is back in power. And Mussolini came along for the ride In the Peruvian town of Queropalca, a politician named Hitler Mussolini won the mayoral election with 34.54% of the vote, defeating the other candidates. The man says his parents gave him the name at birth. The funniest part? Hitler Mussolini's political affiliation couldn't be further from the ideology associated with his name. He ran for the Ahora Nación (“Nation Now”) party, a center-left political movement with social-democratic leanings. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Simeonov formular za prijavu kandidata daje malo detalja (i ništa o njegovom imenu), osim činjenice da upravlja investicionom grupom Simeon Sak.

Bilo je i drugih političara koji su se zvali Hitler. Godine 2018, takođe u Peruu, Hitler je pobedio Lenjina u još jednoj trci za gradonačelnika okruga Jungar, kada je Hitler Gesklin Alba Sančez pobedio Lenjina Vladimira Rodrigeza Valverdea.

„Ja sam dobri Hitler“, rekao je Alba voditeljima tokom predizborne kampanje, javili su lokalni mediji .

U Namibiji je Adolf Hitler Uunona prošle godine pobedio na svojim petim lokalnim izborima zaredom. „Kao dete sam ga smatrao potpuno normalnim imenom“, rekao je za BBC .

(Politiko)