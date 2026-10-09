Svet

POBEDIO HITLER MUSOLINI: Izabran za gradonačelnika

JM

09. 10. 2026. u 15:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PERUANSKI glasači biraju svog novog gradonačelnika, uprkos njegovom neobičnom imenu.

ПОБЕДИО ХИТЛЕР МУСОЛИНИ: Изабран за градоначелника

Foto:/x/@erreteespanol

Birači u peruanskom gradu Kveropalka izabrali su svog novog gradonačelnika: Hitlera Musolinija Simeona Floresa.

Neobično imenovani kandidat levocentričke stranke „Sadašnja nacija“ osvojio je 34% glasova. Prema lokalnim medijima, tri vodeća kandidata razdvajalo je samo 42 glasa.

Simeonov formular za prijavu kandidata daje malo detalja (i ništa o njegovom imenu), osim činjenice da upravlja investicionom grupom Simeon Sak.

Bilo je i drugih političara koji su se zvali Hitler. Godine 2018, takođe u Peruu, Hitler je pobedio Lenjina u još jednoj trci za gradonačelnika okruga Jungar, kada je Hitler Gesklin Alba Sančez pobedio Lenjina Vladimira Rodrigeza Valverdea.

„Ja sam dobri Hitler“, rekao je Alba voditeljima tokom predizborne kampanje, javili su lokalni mediji .

U Namibiji je Adolf Hitler Uunona prošle godine pobedio na svojim petim lokalnim izborima zaredom. „Kao dete sam ga smatrao potpuno normalnim imenom“, rekao je za BBC .

(Politiko)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa