GORI KLINIČKI CENTAR CRNE GORE: Policija i vatrogasci na terenu
DEO Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgoricievakuisan je zbog požara na Poliklinici te zdravstvene ustanove.
Preme nezvaničnim informacijama "Vijesti", osoblje i pacijenti su ispred KCCG-a, a na terenu je više vatrogasnih vozila i pripadnici Uprave policije. Preme istim informacijama, do požara je navodno došlo zbog neispravnih instalacija.
Načelnik Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović potvrdio je "Vijestima" da su u KCCG upućena tri vozila sa deset vatrogasaca. On u ovom trenutku nema više informacija.
- Velika je zadimljenost - rekao je Bojanović.
(Vijesti)
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