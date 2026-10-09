Politika

GUJON RAZOTKRIO KO PODRŽAVA PROTESTE U SRBIJI: Reč je o francuskom aktivisti koji zagovara nezavisnost Kosova i Metohije

В.Н.

09. 10. 2026. u 15:06

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ARNO Gujon se oglasio na društvenoj mreži Iks, povodom teksta koji je objavio portal Nova.rs, u kojem se tvrdi da su protesti u Srbiji inspirisali francuske studente koji se bore na ulicama za bolje obrazovanje.

ГУЈОН РАЗОТКРИО КО ПОДРЖАВА ПРОТЕСТЕ У СРБИЈИ: Реч је о француском активисти који заговара независност Косова и Метохије

Foto: Tanjug/Marko Petrović

Naslov teksta je "Protesti u Srbiji inspirisali francuske studente koji se bore na ulicama za bolje obrazovanje: Poslušajte govor jednog od njih o našim akademcima".

Gujon je na društvenoj mreži Iks odgovorio na ove navode:

- Čovek koji govori na snimku nije student, već politički aktivista NVO „Žan Žores” (Jean Jaurès) bliske Socijalističkoj partiji Francuske i zove se Noe Žirardo-Šansor (Noé Girardot-Champsaur). Ta fondacija je izrazito antisrpska i zalaže se za nezavisnost Kosova i internacionalizaciju pitanja „Preševske doline”. Aktivni su i u kulturnom životu Francuske, gde su na događaju o Prizrenu predstavili Dušanov grad kao albanski grad, zajedno sa udruženjem „Albanija” (!) i Kulturnim centrom tkz. Kosova. Znam da ću da glasam za Aleksandra Vučića na izborima 25.10, a i da ne znam, bilo bi mi dovoljno da pogledam ko je sve protiv njega - napisao je Gujon.

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