Crna Gora

"RATKO MLADIĆ JE BESMRTNI SRPSKI JUNAK" Evo šta je rekao predsednik opštine Pljevlja Milogorcima na saslušanju

JM

08. 10. 2026. u 12:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, saslušan je danas u Odeljenju bezbednosti Pljevlja zbog nedavne objave i izjave o generalu Ratku Mladiću.

РАТКО МЛАДИЋ ЈЕ БЕСМРТНИ СРПСКИ ЈУНАК Ево шта је рекао председник општине Пљевља Милогорцима на саслушању

Foto: Opština Pljevlja

- General Ratko Mladić je besmrtni srpski junak. Da nije bilo generala Mladića, sada ne bi postojalo srpske duše preko Drine. General Mladić je spasio srpski narod Srebrenice, Bratunca, Žepe i Skelana od novog Jasenovca. Čast mi je što sam objavio čitulju u novinama, prisustvovao opelu i sahrani generala Mladića. Dok budem živ paliću sveću i moliću se za pokoj duše generala Mladića - naveo je Vraneš u svom iskazu pred policijom, deo je zapisnika u koji je podgorička Borba imala uvid.

Foto: /x/@KonteZanovic

Vraneš je tokom polusatnog saslušanja potvrdio da je Instagram profil "predsjednik_pv" njegov i da ga lično uređuje.

Takođe, na pitanje o lokaciji sa koje je davao intervju za portal eTv novinarki Kaćuši Krsmanović, Vraneš je rekao da je bio na svom radnom mestu u Pljevljima.

- Nalazio sam se u Pljevljima, na svom radnom estu, i na pitanja novinarke Kaćuše Krsmanović lično sam odgovorio preko Vibera - rekao je Vraneš.

(Tanjug) 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZORIŠTE KOJE MENJA SVET: Oktobarski repertoar Teatra humanosti Fondacije Mozzart

POZORIŠTE KOJE MENjA SVET: Oktobarski repertoar Teatra humanosti Fondacije Mozzart