"RATKO MLADIĆ JE BESMRTNI SRPSKI JUNAK" Evo šta je rekao predsednik opštine Pljevlja Milogorcima na saslušanju
PREDSEDNIK Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, saslušan je danas u Odeljenju bezbednosti Pljevlja zbog nedavne objave i izjave o generalu Ratku Mladiću.
- General Ratko Mladić je besmrtni srpski junak. Da nije bilo generala Mladića, sada ne bi postojalo srpske duše preko Drine. General Mladić je spasio srpski narod Srebrenice, Bratunca, Žepe i Skelana od novog Jasenovca. Čast mi je što sam objavio čitulju u novinama, prisustvovao opelu i sahrani generala Mladića. Dok budem živ paliću sveću i moliću se za pokoj duše generala Mladića - naveo je Vraneš u svom iskazu pred policijom, deo je zapisnika u koji je podgorička Borba imala uvid.
Vraneš je tokom polusatnog saslušanja potvrdio da je Instagram profil "predsjednik_pv" njegov i da ga lično uređuje.
Takođe, na pitanje o lokaciji sa koje je davao intervju za portal eTv novinarki Kaćuši Krsmanović, Vraneš je rekao da je bio na svom radnom mestu u Pljevljima.
- Nalazio sam se u Pljevljima, na svom radnom estu, i na pitanja novinarke Kaćuše Krsmanović lično sam odgovorio preko Vibera - rekao je Vraneš.
(Tanjug)
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