MILO ĐUKANOVIĆ U TRANSU UZ USTAŠKU PESMU: Bivši predsednik Crne Gore snimljen kako uživa uz pesmu Marka Perkovića Tompsona (VIDEO)

POČASNI predsednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i bivši predsednik Crne Gore ponovo je usijao društvene mreže zahvaljujući snimku iz jednog podgoričkog lokala gde se provodi uz ustašku pesmu „Sude mi“, poznatu po duetu Miroslava Škora i Marka Perkovića Tompsona.

društvene mreže

Radi se o pesmi koja je u Hrvatskoj postala svojevrsna himna podrške generalima optuženim pred Hašim sudom za ratne zločine i progon više od dvesta hiljada Srba iz Republike Srpska Krajina tokom devedesetih.

Reč je o Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Slobodanu Praljak. I dok pevač izvodi ovu sramnu numeru, Milo „zavaljen“ u stolici peva! Na snimku se inače ne vidi koji je lokal u pitanju, niti dan snimanja.

Snimak je izazvao oštre reakcije javnosti. Dok se nadležni u Crnoj Gori, kao ni DPS, ne oglašavaju povodom ovog „filma“.

Prvi i za sada jedini zvanični komentar stigao je iz Demokratske narodne partije Milana Kneževića. Potpredsednik te stranke Milun Zogović, oglasio se preko Fejsbuka, ocenivši da je pesma koju je izvođač pevao u prisustvu Đukanovića jedna od „najgorih ustaških pesama“ i da predstavlj asocijaciju na progon Srba iz Hrvatske u poslednjem ratu.

- Svi oni koji pevaju takve pesme ne zaslužuju ni bolju muziku, ali uzalud se nadaju da će biti "Oluje" u Crnoj Gori. Toga filma neće gledati - poručio je Zogović, dodajući da je „najveći problem Crne Gore to što Đukanoviću samo „sude“ u pesmama, u kafanskom transu“, aludirajući na to da politička odgovornost bivšeg šefa države, za razliku od onoga što se čuje u pesmi, ostaje neupitna u institucijama.

Bivši predsednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović snimljen je ranije kako u veselju peva stihove pesme „Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije!“, nakon lokalnih izbora u Podgorici. On je tada rekao da se radovao uspehu građanske politike i naglasio da pevanje takvih stihova ne predstavlja mržnju prema državi već izraz političkog i državnog ponosa!