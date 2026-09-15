VUČIĆ: Zastava nije parče tkanine, već istorija jednog naroda

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da zastava nije samo parče tkanine, već da ona predstavlja sažetu istoriju jednog naroda, kao i da srpska trobojka, iako je lepršala u brojnim ratovima, danas u miru najlepše leprša i dokazuje da Srbiju niko ne može da uništi.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Zastava, kao što to naši velikani poručuju, nije parče tkanine. Zastava je sažeta istorija jednog naroda, ispisana bojama umesto stihovima i slovima. Naša trobojka, crvena, plava i bela, postala je zvanična zastava srpskog naroda u 19. veku, u vremenu kada su Evropom strujale ideje Francuske revolucije i panslovenski pokreti koji su budili nacije širom kontinenta. Ta zastava pratila je srpski narod kroz sve ratove. Lepršala je naša trobojka na grobovima na Solunskom frontu, lepršala je naša trobojka i kad je terala naciste, lepršala je i tokom NATO agresije, leprša, nikad lepša, dok živimo u miru i baštinimo njegove plodove. Leprša ona nad krovovima, iznad ulica, kao podsetnik da kontinuitet postoji, da se ne prekida lako, i da Srbiju niko ne može da uništi - poručio je Vučić na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

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On je pozvao građanima da danas istaknu zastavu Srbije na kućama, balkonima i prozorima i dodao da se svake godine na današnji dan širom Srbije i Republike Srpske održavaju centralne svečanosti koje se naizmenično sele iz grada u grad.

- Pozivam vas da istaknete zastavu na kući, na balkonu, na prozoru, na poslu. Svake godine na ovaj dan širom Srbije i Srpske održavaju se centralne svečanosti koje se naizmenično sele iz grada u grad: Beograd, Banja Luka, Niš, Bijeljina, da nijedan deo srpskog prostora ne ostane po strani, da svako oseti da je ovaj praznik i njegov - naglasio je.

Prema njegovim rečima, nijedna svečanost neće opstati ukoliko njena suština ne bude prenesena potomcima.

- Nijedna svečanost, ma koliko veličanstvena, neće opstati ako ne prenesemo njenu suštinu onima koji dolaze posle nas. Taj zadatak nije samo obrazovni, on je i duhovni. SPC, SANU, Matica srpska i druge duhovne i prosvetne institucije čuvaju ono što nijedan zakon po sebi ne može da sačuva - srpski jezik, ćiriličko pismo, tradiciju i duhovnost koje povezuju generacije raznolikije nego bilo koja politička granica. Jer, sestre i braćo, kulturno jedinstvo prevazilazi dnevnu politiku. Ono je trajna vrednost opstanka našeg naroda na Balkanu, i ono će, ako ga negujemo, nadživeti sve nas koji danas stojimo ovde - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Istakao je da je sloboda u kojoj danas uživa srpski narod plaćena tuđim životima.

- Sloboda koju danas uživamo, mir u kojem danas podižemo decu, svaki dan u kojem slobodno izgovaramo svoje ime. Ime svoje vere, sve to je plaćeno. Plaćeno je tuđim životima da bi nama pripala budućnost. Ovaj praznik je obaveza prema budućnosti. Obaveza da ostanemo jedan narod, bez obzira na to koliko granica nas deli. Obaveza da zastavu, čistu i nepromenjenu u značenju, predamo onima koji dolaze posle nas - poručio je.

Predsednik je rekao i da današnji praznik uvek treba da bude dan kada će svako na trenutak zastati, pogledati srpsku zastavu i osetiti ono što su osetili srpski vojnici na Dobrom Polju i Kajmakčaklanu.

- Gde god ga obeležavali, u Beogradu, u Banjaluci, u najmanjem selu ili najvećem gradu, u otadžbini ili tuđini, bude dan kad ćemo makar na trenutak zastati, pogledati zastavu iznad sebe i osetiti ono što su osećali na Dobrom Polju i Kajmakčalanu, gde je sloboda najveća vrednost koju jedan narod može da ima. Svaki put kad čujem reč 'sloboda, ja čujem i reč 'otadžbina', srpska otadžbina - rekao je.

Vučić je zatim citirao Jovana Dučića koji je, govoreći o rodoljublju, napisao da "ko voli svoju otadžbinu, on uvek živi u širokom prostoru, na velikom suncu, u velikoj zajednici, kao što čovek koji iskreno veruje u Boga nije nikad ni sam ni usamljen".

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

On je poručio da postoji još jedan značajan razlog zbog kog je danas organizovana svečanost u Beogradu, a to je dodela odlikovanja onima koji su svojim radom, hrabrošću, znanjem i požrtvovanošću zadužili Srbiju.

- Danas naša država, Srbija, iskazuje zahvalnost onima koji su svojim radom, hrabrošću, znanjem, požrtvovanošću zadužili Srbiju. Poštovani laureati, vaše delo, baš kako to i veliki Dučić kaže, živi u širokom prostoru. Vaše delovanje možda jeste lokalno ili regionalno, ali su vaši dometi vidljivi i cenjeni globalno. Dragi nagrađeni, danas, uručujući vam ova priznanja, želim da poručim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni, da vaša ljubav prema Srbiji nije zaboravljena, i da vaša služba ima posebno mesto u srcu naše države - rekao je Vučić.

Predsednik je laureatima zahvalio u ime države i istakao da odlikovanja koja će im danas biti dodeljena predstavljaju više od priznanja, jer su izraz dubokog poštovanja Srbije prema ljudima koji su pokazali šta znače odgovornost, solidarnost i ljubav prema bližnjem.

- Neka vam ova odlikovanja budu na ponos, ali neka služe i kao podstrek da nastavite putem kojim ste dostojno krenuli - rekao je Vučić.

(Tanjug)

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